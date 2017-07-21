Американские генетики из Принстонского университета задумались, почему собаки преданно любят своих хозяев. И нашли этому весьма необычное объяснение.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Science Advances, ученые сравнили между собой ДНК десятков представителей семейства собачьих (от дворняжек до диких волков) и оценили, насколько каждая особь дружелюбна в общении с человеком. Анализ структуры ДНК и поведения животного показал: чем радостнее пес реагировал на появление человека, тем больше мутаций и ошибок обнаруживалось в его геноме, а именно на шестой хромосоме, связанной с социальным поведением и отсутствием страха перед человеком.

По этой причине поведение собак сравнимо с детским: и те, и другие бурно реагируют на людей, к которым они эмоционально привязаны. Эти выводы дали ученым основание думать, что собаки могут быть носителями разновидности «синдрома эльфа» – задержки умственного развития, который ранее обнаруживали только у людей.

По мнению антропологов, подобные изменения в геноме произошли в процессе одомашнивания волков. Древние люди приручали их для охоты, и основным критерием отбора было дружелюбие животных по отношению к человеку. Выделение собак из подвида волков произошло около 135 тыс. лет назад.

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