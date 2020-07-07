Снова женится? В Сети обсуждают поход в загс Константина Ивлева с молодой избранницей

Личная жизнь 46-летнего Константина Ивлева не дает покоя многим его поклонникам. Подписчики шеф-повара и телеведущего разделились на два лагеря: одни его осуждают, что он бросил жену Марию после 23 лет брака, вторые поддерживают, отмечая, что чужие отношения не должны никого волновать.

Теперь появился новый повод обсудить роман Ивлева с молодой избранницей — 28-летней Лерой Куденковой. Через две недели после официального развода Константина и Марии в Сети появилась инфрмация, что шеф вновь собрался жениться и уже готовится к походу в загс.