Снова женится? В Сети обсуждают поход в загс Константина Ивлева с молодой избранницей
Фото: www.instagram.com/lera_kudenkova/
Личная жизнь 46-летнего Константина Ивлева не дает покоя многим его поклонникам. Подписчики шеф-повара и телеведущего разделились на два лагеря: одни его осуждают, что он бросил жену Марию после 23 лет брака, вторые поддерживают, отмечая, что чужие отношения не должны никого волновать.
Теперь появился новый повод обсудить роман Ивлева с молодой избранницей — 28-летней Лерой Куденковой. Через две недели после официального развода Константина и Марии в Сети появилась инфрмация, что шеф вновь собрался жениться и уже готовится к походу в загс.
К тому же влюбленные сами дали повод так думать, но интригу держат до конца. Ранее Куденкова и Ивлев одновременно опубликовали совместное фото, на котором счастливая Лера держит огромный букет цветов.
«Вчера был значимый день для нас. А насколько значимый, вам подскажет ваша фантазия», — загадочно подписала снимок Лера Куденкова.
«Как шеф хорошо выглядит. Валерия, ваша энергия омолаживает», «Лерочка, не обращайте внимание на завистников, вы с Костяном отличная пара, оба успешные, молодые, красивые», «Для меня Ивлев просто отличный повар, слежу за ним из-за рецептов, а личная жизнь меня не интересует», «Констанин, то, как вам надо, знаете только вы. Не обращайте ни на кого внимания», — поддерживают влюбленных поклонники.
А как вы думаете, Константин скоро женится на Валерии?
Фото и видео: Instagram Константина Ивлева, Марии Ивлевой, Леры Куденковой
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