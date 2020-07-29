Снова вместе? Екатерина Варнава воссоединилась с бывшим в танцевальном видео

Видео, которое появилось в социальных сетях Екатерины Варнавы, озадачило ее подписчиков. Tik-Tok ролик, в котором звезда Comedy Woman зажигает с бывшим женихом Константином Мякиньковым, спровоцировало разговоры о их воссоединении.

«Ну вы даете», «Самые», «Катюша, ты молодец», «Тот случай, когда перетанцевала профи», «Катя так вы не расстались? Очень мне ваша пара нравилась», «Дружба не всегда прекращается от статуса отношений. Иногда бывшие супруги, лучшие друзья на всю жизнь», «Я тоже за дружбу! Но и семья была бы классная! Но им конечно лучше знать и делать», «Обожаю ваши танцы», «Вы вместе + Ваши танцы вдвоем - отдельный вид искусства», — обсуждают в комментариях.

А вам нравится эта пара?