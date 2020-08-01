Снова одинок: исполнитель главной роли в сериале «Клон» расстался с возлюбленной

Отметим, что поклонники телесериала «Клон» весьма обрадовались, узнав, что экранный роман между Бенисиу и его партнершей Джованной Антонелли плавно перетек в жизнь. В 2005 году у пары родился сын Пьетро, однако вскоре Джованна и Мурилу объявили о расставании. Несмотря на громкий и скандальный разрыв, сейчас бывшим партнерам удалось наладить отношения.

В нашей рубрике «Было-стало» вы можете узнать об актерах полюбившегося миллионам зрителей сериала.