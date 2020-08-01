Снова одинок: исполнитель главной роли в сериале «Клон» расстался с возлюбленной
Фото: Instagram/@murilobeniciooficial
49-летний Мурилу Бенисиу прославился на постсоветском пространстве после выхода на экраны телесериала «Клон», в котором сыграл главные мужские роли — братьев-близнецов Лукаса и Диогу, а также «клона» Лео да Силва. Одному из самых известных бразильских кинозвезд никак не удается наладить личную жизнь. СМИ сообщают, что Бенисиу расстался со сценаристкой Мануэлой Диас спустя год отношений. Пара познакомилась на съемочной площадке сериала «Любовь матери». Незадолго до этого стало известно о разрыве актера и его коллеги Деборы Фалабеллы — в 2019 году актеры расстались спустя семь лет совместной жизни.
Отметим, что поклонники телесериала «Клон» весьма обрадовались, узнав, что экранный роман между Бенисиу и его партнершей Джованной Антонелли плавно перетек в жизнь. В 2005 году у пары родился сын Пьетро, однако вскоре Джованна и Мурилу объявили о расставании. Несмотря на громкий и скандальный разрыв, сейчас бывшим партнерам удалось наладить отношения.
В нашей рубрике «Было-стало» вы можете узнать об актерах полюбившегося миллионам зрителей сериала.
Фото: Instagram Джованны Антонелли, Мурилу Бенисиу, Деборы Фалабеллы, Getty Images
Видео: YouTube/Телеканал Ю
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