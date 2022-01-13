Изучаем линии любви: как по рукам определить, когда состоится свадьба
Как сообщает хиромант Иван Громов, начинать следует с линии сердца. «Это ближайшая к пальцам горизонтальная линия. Именно она является прямым отражением эмоционального состояния человека в отношениях. Все-таки брак и все, что с этим связано, — это эмоциональная сфера. Если вы видите, что линия ровная, но на ней появляются небольшие линии, восходящие, коротенькие. Это линии радости — счастливые моменты, которые люди переживают в отношениях. По ним можно судить, что у человека появляются хорошие, гармоничные отношения», — пояснил он в беседе с «Пятым каналом».
При этом внешняя сторона безымянного пальца, которая является перпендикуляром к линии сердца, рассказывает о возрасте 30 лет, а внутренняя — о том, что случится в 40.
По словам хироманта, можно ориентироваться не только на счастливые, но и на негативные моменты, проявляющиеся в нисходящих линиях. Они тоже указывают на появление серьезных и долгосрочных отношений.
Момент создания семьи определяется и линией брака, находящейся возле мизинца. Чем ближе они находятся, тем раньше любовь произойдет. «И еще сказать, что рукам нет дела до того, будет ли именно это брак. Я имею в виду поход в ЗАГС. Для них главное — привязанность и чувства», — подытожил хиромант.
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