Изучаем линии любви: как по рукам определить, когда состоится свадьба

При этом внешняя сторона безымянного пальца, которая является перпендикуляром к линии сердца, рассказывает о возрасте 30 лет, а внутренняя — о том, что случится в 40.

По словам хироманта, можно ориентироваться не только на счастливые, но и на негативные моменты, проявляющиеся в нисходящих линиях. Они тоже указывают на появление серьезных и долгосрочных отношений.

Момент создания семьи определяется и линией брака, находящейся возле мизинца. Чем ближе они находятся, тем раньше любовь произойдет. «И еще сказать, что рукам нет дела до того, будет ли именно это брак. Я имею в виду поход в ЗАГС. Для них главное — привязанность и чувства», — подытожил хиромант.