СМИ: у Ларисы Гузеевой и Игоря Бухарова проблемы в браке

На днях ресторатор Игорь Бухаров был замечен на одном из курортов в Болгарии, где обычно отдыхает с женой Ларисой Гузеевой и дочкой Ольгой. Однако на этот раз рядом с мужчиной была не актриса и не наследница, а… его теща Альбина Андреевна.

Тем временем Лариса, по сообщениям российских СМИ, проводит время в Москве, и на различных мероприятиях ее сопровождает неизвестный кавалер. В итоге в Сети поползли слухи о крупной ссоре Гузеевой и Бухарова — впрочем, ни Лариса, ни Игорь не подтвердили их, но и пока не опровергли.