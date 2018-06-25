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СМИ: у Ларисы Гузеевой и Игоря Бухарова проблемы в браке

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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В Сети муссируются слухи о том, что 59-летняя Лариса Гузеева как никогда близка к разводу с супругом Игорем Бухаровым.

На днях ресторатор Игорь Бухаров был замечен на одном из курортов в Болгарии, где обычно отдыхает с женой Ларисой Гузеевой и дочкой Ольгой. Однако на этот раз рядом с мужчиной была не актриса и не наследница, а… его теща Альбина Андреевна.

Тем временем Лариса, по сообщениям российских СМИ, проводит время в Москве, и на различных мероприятиях ее сопровождает неизвестный кавалер. В итоге в Сети поползли слухи о крупной ссоре Гузеевой и Бухарова — впрочем, ни Лариса, ни Игорь не подтвердили их, но и пока не опровергли.

Напомним, не так давно актриса и телеведущая призналась, что очень ревнует супруга к молодым девушкам, на которых он якобы засматривается во время интернет-серфинга. Из-за этого они чуть было не развелись, но в итоге смогли преодолеть все противоречия и сохранить семью.

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, East News, Instagram

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