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СМИ: режиссер Марюс Вайсберг открыто изменяет супруге Наталье Бардо

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марюс Вайсберг и Наталья Бардо

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47-летнего режиссера Марюса Вайсберга видели с незнакомкой на одной из недавних московских вечеринок.

На днях москвичи с размахом отметили Хэллоуин, и на одной из тусовок был замечен режиссер Марюс Вайсберг. Многие ожидали, что мужчина придет в гордом одиночестве, поскольку его супруга Наталья Бардо сейчас находится по рабочим делам в Китае, однако Марюс прибыл на вечеринку в компании некой симпатичной девушки.

Как сообщил Telegram-канал «Антиглянец», Вайсберг нежно держал незнакомку за руку и не отходил от нее весь вечер.

Впрочем, поклонники сомневаются в правдивости слухов, ведь реальных подтверждений измены режиссера молодой жене пока нет. Так что фанаты надеются, что вскоре влюбленные со свойственным им чувством юмора прокомментируют ситуацию. Ранее Марюс неоднократно признавался супруге в любви, отмечая, что она изменила его жизнь, а рождение общего сына Эрика стало для него настоящим чудом. «Рост малыша — 53 см. Он очень похож на меня. Марюс-младший растет мне на замену, девочкам — хана», — делился тогда Вайсберг с журналом StarHit.

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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