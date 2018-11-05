СМИ: режиссер Марюс Вайсберг открыто изменяет супруге Наталье Бардо

На днях москвичи с размахом отметили Хэллоуин, и на одной из тусовок был замечен режиссер Марюс Вайсберг. Многие ожидали, что мужчина придет в гордом одиночестве, поскольку его супруга Наталья Бардо сейчас находится по рабочим делам в Китае, однако Марюс прибыл на вечеринку в компании некой симпатичной девушки.
Как сообщил Telegram-канал «Антиглянец», Вайсберг нежно держал незнакомку за руку и не отходил от нее весь вечер.
Впрочем, поклонники сомневаются в правдивости слухов, ведь реальных подтверждений измены режиссера молодой жене пока нет. Так что фанаты надеются, что вскоре влюбленные со свойственным им чувством юмора прокомментируют ситуацию. Ранее Марюс неоднократно признавался супруге в любви, отмечая, что она изменила его жизнь, а рождение общего сына Эрика стало для него настоящим чудом. «Рост малыша — 53 см. Он очень похож на меня. Марюс-младший растет мне на замену, девочкам — хана», — делился тогда Вайсберг с журналом StarHit.
Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram