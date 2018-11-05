СМИ: режиссер Марюс Вайсберг открыто изменяет супруге Наталье Бардо

На днях москвичи с размахом отметили Хэллоуин, и на одной из тусовок был замечен режиссер Марюс Вайсберг. Многие ожидали, что мужчина придет в гордом одиночестве, поскольку его супруга Наталья Бардо сейчас находится по рабочим делам в Китае, однако Марюс прибыл на вечеринку в компании некой симпатичной девушки.

Как сообщил Telegram-канал «Антиглянец», Вайсберг нежно держал незнакомку за руку и не отходил от нее весь вечер.