СМИ: новая жена Сергея Шнурова не хочет рожать от него ребенка

Осенью минувшего года лидер группы «Ленинград» женился в четвертый раз. Избранницей артиста стала Ольга Абрамова. Спустя пять месяцев инсайдеры сообщили о проблеме в молодой семье: Шнур мечтает о ребенке, а его супруга отказывается рожать наследника, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на слова его друга, музыканта и шоумена Стаса Барецкого.

«Шнуров собирается выпустить диск, а также бьется над повышением рождаемости в стране. Он мне говорил, что хотел бы снова стать папой, мечтает о наследнике. Но его молодая жена Ольга пока отказывается ему рожать. Может, боится фигуру испортить. Не исключаю, могут воспользоваться услугами суррогатной матери, не знаю. <...> Шнуров жену задаривает подарками и вниманием, чтобы она согласилась родить ему бебика», — сообщил мужчина.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram