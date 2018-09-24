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СМИ: муж Дарьи Пынзарь завел роман на стороне, пока жена проводит время в Турции

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Дарьи Пынзарь

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В семье Дарьи Пынзарь назревает скандал, уверены пользователи Сети и представители прессы.

Блог Дарьи Пынзарь в Instagram скорее похож на дневник путешественницы. Фотографии в купальниках и коротких платьях, счастливые дети, возвращающиеся из школы и прыгающие в бассейн. Пока звезда «Дома-2» живет в Турции, ее супруг завел любовницу, а возможно даже и не одну, передают СМИ.

Мужчину часто видят в московских развлекательных заведениях в компании дам. Издание Life-dom2.su пишет о встречах в эффектной блондинкой. Dom2.fans рапортует о красавице-брюнетке. Поклонники пары надеются, что эти встречи носят дружеский характер.

Семья пока никак не комментирует слухи. А вы верите в такое развитие ситуации?

Фото и видео: instagram

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