СМИ: муж Дарьи Пынзарь завел роман на стороне, пока жена проводит время в Турции

Блог Дарьи Пынзарь в Instagram скорее похож на дневник путешественницы. Фотографии в купальниках и коротких платьях, счастливые дети, возвращающиеся из школы и прыгающие в бассейн. Пока звезда «Дома-2» живет в Турции, ее супруг завел любовницу, а возможно даже и не одну, передают СМИ.

Мужчину часто видят в московских развлекательных заведениях в компании дам. Издание Life-dom2.su пишет о встречах в эффектной блондинкой. Dom2.fans рапортует о красавице-брюнетке. Поклонники пары надеются, что эти встречи носят дружеский характер.

Семья пока никак не комментирует слухи. А вы верите в такое развитие ситуации?