СМИ: Анджелина Джоли не хочет расставаться с Питтом и затягивает развод

Анджелина Джоли и Брэдд Питт поженились в 2014 году после 8 лет отношений. Однако уже в 2016-м первая голлливудская красавица подала на развод, ссылаясь на непримиримые разногласия, в частности – в воспитании шестерых детей. После начались судебные разбирательства об опеке над ними.

На днях стала доступна информация, что Анджелина обвинила Бреда в том, что он испортил ее лучшие годы, и актриса требует компенсацию за это. А вчера, 11 марта, таблоид The Sun заявил: актриса изменила свое решение и разводиться не хочет. Это утверждали источники, близкие к паре. В это же время Питт стремиться завершить процесс как можно быстрее.