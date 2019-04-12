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СМИ: Анджелина Джоли не хочет расставаться с Питтом и затягивает развод

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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До свадьбы актеры прожили 8 лет вместе

Фото: Global Look press
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В зарубежных таблоидах появилась информация, что актриса хочет вернуть мужа, а Брэдд стремиться завершить процесс.

Анджелина Джоли и Брэдд Питт поженились в 2014 году после 8 лет отношений. Однако уже в 2016-м первая голлливудская красавица подала на развод, ссылаясь на непримиримые разногласия, в частности – в воспитании шестерых детей. После начались судебные разбирательства об опеке над ними.

На днях стала доступна информация, что Анджелина обвинила Бреда в том, что он испортил ее лучшие годы, и актриса требует компенсацию за это. А вчера, 11 марта, таблоид The Sun заявил: актриса изменила свое решение и разводиться не хочет. Это утверждали источники, близкие к паре. В это же время Питт стремиться завершить процесс как можно быстрее.

Актриса, согласно сообщению, «затягивает» переговоры о разводе в надежде на примирение. «Она хочет, чтобы они снова стали семьей и не желает продолжать бракоразводную процедуру», - сообщают анонимные источники издания.

Брэд Питт хочет остаться с Джоли друзьями, чтобы нормально общаться с детьми. Джоли все чаще стала появляться с детьми на публике, а отец предпочитает общаться с ними наедине. Напомним, до брака с Питтом Анджелина усыновила мальчиков Мэддокса и Пакса и дочь Захару. После у них родились общие дети: дочь Шило и близнецы Нокс и Вивьен.

Последний раз пару видели вместе в январе 2019 года. Тогда 43-летняя Джоли и 55-летний Питт улаживали очередные нюансы развода.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress, Film Company, ImagePressAgency/face to face, Birdie Thompson, Mehdi Taamallah, Dave Longendyke, AdMedia, Hubert Boesl, A. Berti/Marka, Spotlight/Globe Photos via ZUMA/ Global Look press

Видео: youtube.com/ TODAY, CBS News

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