Слухи об изменах, брачном контракте и обиде на Королеву: Проскурякова честно ответила на популярные вопросы о своем браке с Николаевым

Время от времени в Сети возникают странные слухи о браке Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой, хотя артисты живут душа в душу уже восемь лет. На днях певица решила прокомментировать самые распространенные сплетни все за раз в комментариях своего микроблога.

Например, Юлия опровергла информацию о том, что перед свадьбой заключила с Игорем брачный договор. Так же с юмором она отнеслась к вопросам о предполагаемом существовании некой тайной квартиры, где ее супруг якобы встречается с другими женщинами: «Нет такой квартиры, что за бред? У нас в одной мама живет, а в другой мы. И во всех есть камеры наружного наблюдения! Ну, не несите чушь... У меня нет поводов для ревности! Это все глупо. Я моложе своего мужа — пусть он переживает!» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).