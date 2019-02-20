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Слухи об изменах, брачном контракте и обиде на Королеву: Проскурякова честно ответила на популярные вопросы о своем браке с Николаевым

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой

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36-летняя певица решила открыто поговорить с подписчиками.

Время от времени в Сети возникают странные слухи о браке Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой, хотя артисты живут душа в душу уже восемь лет. На днях певица решила прокомментировать самые распространенные сплетни все за раз в комментариях своего микроблога.

Например, Юлия опровергла информацию о том, что перед свадьбой заключила с Игорем брачный договор. Так же с юмором она отнеслась к вопросам о предполагаемом существовании некой тайной квартиры, где ее супруг якобы встречается с другими женщинами: «Нет такой квартиры, что за бред? У нас в одной мама живет, а в другой мы. И во всех есть камеры наружного наблюдения! Ну, не несите чушь... У меня нет поводов для ревности! Это все глупо. Я моложе своего мужа — пусть он переживает!» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Вторым по популярности стала тема об отношениях Юлии с Наташей Королевой, бывшей женой Николаева. Поклонников очень интересует, враждуют ли обе возлюбленные композитора, тем более что, как известно многим, в прошлом Королева позволяла себе немного язвительные высказывания в адрес Проскуряковой. «У меня нет обиды на Наталью никакой, но меня и Игоря, безусловно, возмущают негативные оскорбительные унижающие комментарии в мой адрес и адрес моей семьи. Поэтому, мы с Игорем приняли решение как можно меньше говорить на эту тему», — заявила нынешняя супруга артиста.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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