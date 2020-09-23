Слепой пес и его очаровательная собака-поводырь стали звездами Сети

«У Тао была диагностирована глаукома, когда глаз имеет неправильный угол дренажа и не может отводить жидкость. Все произошло так быстро, потому что утром с ним все было в порядке, а вечером он качал головой, что говорило о боли. Через пять часов он ослеп и ему удалили глаз!» - рассказала Мелани. Спустя некоторое время Тао остался и без второго глаза.