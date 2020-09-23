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Слепой пес и его очаровательная собака-поводырь стали звездами Сети

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Фото: instagram.com/tao_mr_winky

Очаровательный щенок из Сомерсета взял на себя роль собаки-поводыря для своего слепого приятеля - золотистого ретривера.

Мелани Джонсон, живущая в британском графстве Сомерсет, купила щенка Око, которому исполнилось 16 недель, своей собаке Тао.

Постаревший золотистый ретривер потерял зрение в 2019 году. У 11-летнего питомца Джонсон развилась глаукома, пес лишился зрения, сообщает The Sun.

«У Тао была диагностирована глаукома, когда глаз имеет неправильный угол дренажа и не может отводить жидкость. Все произошло так быстро, потому что утром с ним все было в порядке, а вечером он качал головой, что говорило о боли. Через пять часов он ослеп и ему удалили глаз!» - рассказала Мелани. Спустя некоторое время Тао остался и без второго глаза.

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Фото: instagram.com/tao_mr_winky

По словам хозяйки собак, ее четвероногие питомцы стали друг другу настоящими друзьями. Щенок Око стал идеальным компаньоном и повадырем для больной собаки. «У них сложилась самая сладкая связь. Тао следует за Око по полю, и они спят друг с другом», - поделилась она. На видео, опубликованном в Сети, видно, как неразлучный дуэт гуляет вместе, ест, пара также любит играть в перетягивание каната. В роликах ретвивер Тао выглядит счастливым.

Фото: Instagram/ @tao_mr_winky

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