Слепой пес и его очаровательная собака-поводырь стали звездами Сети
Фото: instagram.com/tao_mr_winky
Мелани Джонсон, живущая в британском графстве Сомерсет, купила щенка Око, которому исполнилось 16 недель, своей собаке Тао.
Постаревший золотистый ретривер потерял зрение в 2019 году. У 11-летнего питомца Джонсон развилась глаукома, пес лишился зрения, сообщает The Sun.
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This means the world to me - as you all know Tao is totally blind (No eyes) he is such an amazing dog and has adjusted so well to his new life but he didn’t quite have the confidence to run, let alone run ahead - he was comfortable following me. Oko has given him that confidence #special #specialmoment #specialmoments #mydogs #guidedogsfortheblind #guide #guidance #guidelife #noeyesnoproblem #blinddog #blinddogsrock #blinddogsofinstagram #glaucoma #glaucomaawareness #goldenretrieveruk #goldenriever #goldenretriever #goldenretrieversofinstagram #golden #retrievernation #retriever #retrieverslovers #puppylove #puppy #pup #puppylife #puppy_tales #puppyoftheday #pupsofinstagram #mydogs #dogsareawesome
«У Тао была диагностирована глаукома, когда глаз имеет неправильный угол дренажа и не может отводить жидкость. Все произошло так быстро, потому что утром с ним все было в порядке, а вечером он качал головой, что говорило о боли. Через пять часов он ослеп и ему удалили глаз!» - рассказала Мелани. Спустя некоторое время Тао остался и без второго глаза.
Фото: instagram.com/tao_mr_winky
По словам хозяйки собак, ее четвероногие питомцы стали друг другу настоящими друзьями. Щенок Око стал идеальным компаньоном и повадырем для больной собаки. «У них сложилась самая сладкая связь. Тао следует за Око по полю, и они спят друг с другом», - поделилась она. На видео, опубликованном в Сети, видно, как неразлучный дуэт гуляет вместе, ест, пара также любит играть в перетягивание каната. В роликах ретвивер Тао выглядит счастливым.
Фото: Instagram/ @tao_mr_winky
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