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Скоро замуж? Светлана Бондарчук засветила роскошное кольцо

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram Светланы Бондарчук
Пользователи Сети разглядели «непростое украшение» на безымянном пальце правой руки модели.

50-летняя Светлана Бондарчук отдыхает в Турции, откуда делится жаркими фотоснимками и забавными видеороликами. Например, в последнем видео главный редактор журнала Hello возмущается, что ее бойфренд взял себе арбуз, а ей — десерт и сладости.

Внимательные подписчики разглядели на безымянном пальце правой руки Светланы роскошное кольцо с большим камнем и предположили, что блондинка получила предложение руки и сердца.

Напомним, Светлана Бондарчук более двадцати пяти лет была замужем за режиссером Федором Бондарчуком, в браке с которым появилось двое детей — Сергей (в 1991 году) и Варвара (в 1999 году). О разводе красивой пары стало известно в 2016 году. В откровенном интервью с Натальей Синдеевой для канала «Дождь» Светлана рассказала о настоящей причине развода и отношениях с бывшим супругом. Сейчас свое расставание с мужем женщина считает закономерным: в паре давно зрел кризис, но оба они не спешили его замечать и что-то предпринимать для его преодоления. «Я не знаю, как думал и чувствовал Федор, но я понимала: мы прошли такой большой путь и что бы дальше с нами ни происходило, если мы проклянем друг друга, то мы проклянем ту жизнь, которая самая яркая, юная, фантастическая. <...> Нам было важно сохранить дружеские, теплые отношения — наверное, и какая-то форма любви остается», — признавалась Светлана.

Больше о Светлане Бондарчук вы можете прочитать здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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