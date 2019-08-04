Скоро замуж? Светлана Бондарчук засветила роскошное кольцо

Напомним, Светлана Бондарчук более двадцати пяти лет была замужем за режиссером Федором Бондарчуком, в браке с которым появилось двое детей — Сергей (в 1991 году) и Варвара (в 1999 году). О разводе красивой пары стало известно в 2016 году. В откровенном интервью с Натальей Синдеевой для канала «Дождь» Светлана рассказала о настоящей причине развода и отношениях с бывшим супругом. Сейчас свое расставание с мужем женщина считает закономерным: в паре давно зрел кризис, но оба они не спешили его замечать и что-то предпринимать для его преодоления. «Я не знаю, как думал и чувствовал Федор, но я понимала: мы прошли такой большой путь и что бы дальше с нами ни происходило, если мы проклянем друг друга, то мы проклянем ту жизнь, которая самая яркая, юная, фантастическая. <...> Нам было важно сохранить дружеские, теплые отношения — наверное, и какая-то форма любви остается», — признавалась Светлана.