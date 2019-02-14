Скорая помощь, слезы и желание сорваться: 11-летняя дочь Даны Борисовой ударила ее перед побегом к отцу

Недавно скандально известная экс-телеведущая Дана Борисова уже жаловалась фолловерам своего микроблога на более чем натянутые отношения с дочерью Полиной, с которой никак не может найти общий язык после воссоединения (выигранного у отца девочки суда по опеке). Оказалось, Полина считает маму неадекватной и не хочет с ней жить. Более того, дочь Даны стала проявлять агрессию.

«После того, как пожаловалась учительница, что дети жалуются, что Полина выражается, она была наказана. Недавно я подхожу, она лежит. Говорю: «Полина, сколько еще это будет продолжаться? Ранец ты не раскрывала три дня. Он стоит в прихожей, ты даже к нему не прикасалась». И тут Полина с ноги, вот так вот метко, ударяет меня в грудину. Я согнулась в три погибели, дышать не могу. Очень сильный был удар. Я вызвала неотложку. А она убежала к отцу», —рассказала Борисова в интервью программе «Светская хроника» Пятого канала.