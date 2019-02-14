Скорая помощь, слезы и желание сорваться: 11-летняя дочь Даны Борисовой ударила ее перед побегом к отцу

Недавно скандально известная экс-телеведущая Дана Борисова уже жаловалась фолловерам своего микроблога на более чем натянутые отношения с дочерью Полиной, с которой никак не может найти общий язык после воссоединения (выигранного у отца девочки суда по опеке). Оказалось, Полина считает маму неадекватной и не хочет с ней жить. Более того, дочь Даны стала проявлять агрессию.
«После того, как пожаловалась учительница, что дети жалуются, что Полина выражается, она была наказана. Недавно я подхожу, она лежит. Говорю: «Полина, сколько еще это будет продолжаться? Ранец ты не раскрывала три дня. Он стоит в прихожей, ты даже к нему не прикасалась». И тут Полина с ноги, вот так вот метко, ударяет меня в грудину. Я согнулась в три погибели, дышать не могу. Очень сильный был удар. Я вызвала неотложку. А она убежала к отцу», —рассказала Борисова в интервью программе «Светская хроника» Пятого канала.
Самое страшное, что Дана все чаще задумывается о возвращении к прежнему образу жизни, когда она принимала запрещенные вещества. «Есть желание снять стресс, избавиться от этих переживаний. Честно, у меня предсрывное состояние. Я на постоянной связи со своим врачом. По пять раз в день звоню», — призналась отчаявшаяся звезда. Пока о примирении с Полиной нет и речи, поскольку Дана настаивает, что дочь должна извиниться, но она наотрез отказывается идти маме навстречу и остается у отца Максима Аксенова, который, по словам бывшей телеведущей, во всем ее поддерживает.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram