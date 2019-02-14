logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Скорая помощь, слезы и желание сорваться: 11-летняя дочь Даны Борисовой ударила ее перед побегом к отцу

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Дана Борисова с дочерью Полиной

Arrows-left
Arrows-right
Reload
42-летняя Дана Борисова переживает кризис в отношениях с дочерью-подростком.

Недавно скандально известная экс-телеведущая Дана Борисова уже жаловалась фолловерам своего микроблога на более чем натянутые отношения с дочерью Полиной, с которой никак не может найти общий язык после воссоединения (выигранного у отца девочки суда по опеке). Оказалось, Полина считает маму неадекватной и не хочет с ней жить. Более того, дочь Даны стала проявлять агрессию.

«После того, как пожаловалась учительница, что дети жалуются, что Полина выражается, она была наказана. Недавно я подхожу, она лежит. Говорю: «Полина, сколько еще это будет продолжаться? Ранец ты не раскрывала три дня. Он стоит в прихожей, ты даже к нему не прикасалась». И тут Полина с ноги, вот так вот метко, ударяет меня в грудину. Я согнулась в три погибели, дышать не могу. Очень сильный был удар. Я вызвала неотложку. А она убежала к отцу», —рассказала Борисова в интервью программе «Светская хроника» Пятого канала.

Самое страшное, что Дана все чаще задумывается о возвращении к прежнему образу жизни, когда она принимала запрещенные вещества. «Есть желание снять стресс, избавиться от этих переживаний. Честно, у меня предсрывное состояние. Я на постоянной связи со своим врачом. По пять раз в день звоню», — призналась отчаявшаяся звезда. Пока о примирении с Полиной нет и речи, поскольку Дана настаивает, что дочь должна извиниться, но она наотрез отказывается идти маме навстречу и остается у отца Максима Аксенова, который, по словам бывшей телеведущей, во всем ее поддерживает.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже
«Я позволяла себе то, что не должна позволять жена и мать»: Алена Бабенко рассказала о крахе своего брака
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
«Рвусь на британский флаг»: поклонники утешают Максима Виторгана в день годовщины брака с Ксенией Собчак
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке