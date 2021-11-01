Сходил налево: как определить, что мужчина неверен или планирует измену

Конечно, улики можно найти в телефоне любимого, поскольку ему же нужно общаться с объектом сексуального интереса. «Большинство из тех, кто ведет переписку, двойную игру, категорически возражают против того, чтобы открыть переписку для постоянного партнера. И мотивируют тем, что это является личным пространством», — пояснил психолог в беседе с «Пятым каналом».

Резкая смена настроения, равнодушие, раздражение и прочие факторы говорят о том, что мужчине больше не приносят удовольствие ваши отношения и, вероятно, он станет искать замену. «Признаки равнодушия, раздражения, частые ссоры могут говорить о том, что у него или у нее есть кто-то, с кем он или она получает позитивные эмоции», — добавил специалист. Между тем регулярная интимная жизнь не гарантия верности, также как и сокращение сексуального интереса не говорит об измене.

Изменение мнения и наличие оправданий на тему полигамии у мужчин тоже считается тревожным звоночком. Таким образом, представители сильного пола «прощупывают» почву, предположил Александр Шахов.