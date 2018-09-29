«Сказке конец?»: Ляйсан Утяшева встревожила поклонников отсутствием обручального кольца

К счастью, Утяшева, устав от многочисленных вопросов подписчиков, ответила одному из них. Оказывается, с мужем она не ссорилась, у них все прекрасно, а обручальное кольцо она не надела, потому что банально забыла. Видимо, телеведущая, как и многие женщины, снимает на ночь все украшения, а тем утром очень спешила.

Фото и видео: Instagram