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«Сказке конец?»: Ляйсан Утяшева встревожила поклонников отсутствием обручального кольца

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Ляйсан Утяшева и Павел Воля

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33-летняя Ляйсан Утяшева появилась на съемках очередного эпизода шоу «Танцы» без традиционного украшения замужней женщины.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Однако недавно интернет-пользователи обратили внимание на новую фотографию Утяшевой, на которой та запечатлена без обручального кольца. Вместо этого украшения на пальце звезды красуется золотой перстень.

Фото сделано во время съемок шоу «Танцы», ведущей которого экс-гимнастка является на протяжении нескольких сезонов. Большинство фолловеров рассыпались в комплиментах Ляйсан, но особенно наблюдательные поинтересовались: «Красавица, но где колечко?», «Правда а где обручальное?», «Куда пропало кольцо?», «Нет обручалки заметили? Сказке конец?» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

К счастью, Утяшева, устав от многочисленных вопросов подписчиков, ответила одному из них. Оказывается, с мужем она не ссорилась, у них все прекрасно, а обручальное кольцо она не надела, потому что банально забыла. Видимо, телеведущая, как и многие женщины, снимает на ночь все украшения, а тем утром очень спешила.

Фото и видео: Instagram

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