Сказал — сделал: как научить мужчину держать слово и выполнять обещания

Таким образом специалист объяснил суть так называемого механизма формирования обещаний. «В момент ссоры, когда нам предъявляют претензии, возникает очень сильный эмоциональный отклик, нам неуютно находиться в этой ситуации, поэтому мы готовы пообещать что угодно ради того, чтобы избежать дискомфорта», — рассказал он в беседе с «Пятым каналом».

Когда виновник конфликта добился прощения, зачастую эмоциональная ситуация угасает. По мнению Александра Шахова, это связано с устройством психики человека, поскольку со временем мы склонны вычеркивать из памяти неприятные моменты. В связи с этим для человека-обманщика забывание становится вполне естественным и привычным делом, даже если он искренне пытался встать на путь истинный.