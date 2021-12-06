Сказал — сделал: как научить мужчину держать слово и выполнять обещания
Таким образом специалист объяснил суть так называемого механизма формирования обещаний. «В момент ссоры, когда нам предъявляют претензии, возникает очень сильный эмоциональный отклик, нам неуютно находиться в этой ситуации, поэтому мы готовы пообещать что угодно ради того, чтобы избежать дискомфорта», — рассказал он в беседе с «Пятым каналом».
Когда виновник конфликта добился прощения, зачастую эмоциональная ситуация угасает. По мнению Александра Шахова, это связано с устройством психики человека, поскольку со временем мы склонны вычеркивать из памяти неприятные моменты. В связи с этим для человека-обманщика забывание становится вполне естественным и привычным делом, даже если он искренне пытался встать на путь истинный.
Если человек обещает что-то исправить в себе, необходимо спрашивать, как он будет это делать. В таком случае можно задать следующие вопросы: как ты собираешься это исправить? что будешь делать, чтобы так больше не происходило?
При этом стоит понимать, что быстро пересмотреть свои манеры не получится. Как сообщает эксперт, наше поведение и привычки вырабатывались годами, десятилетиями и поменять их в одно мгновение практически невозможно. «Дайте партнеру время, но без практики и ежедневной рутинной работы над собой, без напоминаний это невозможно», — заявил Александр Шахов и отметил, что методикой «Повторение — мать учения» можно воспользоваться и для изменения собственного поведения.
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