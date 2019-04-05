«Символично, сильно, по-женски»: менеджер Началовой рассказала о ее последнем клипе, посвященном Фролову

Несколько лет назад Юлия Началова (ушедшая из жизни в марте этого года) встречалась с хоккеистом Александром Фроловым. Расставание было непростым для артистки, и позже, по мнению ее PR-менеджера Анны Исаевой, певица посвятила экс-возлюбленному песню «Я выбираю», на который сняла очень символичный клип. Видео со съемок Исаева выложила накануне в свой микроблог.
«Главная идея песни — Ее выбор. Она хотела делать то, что считала правильным. Этот кусочек видео посвящен хоккеисту. Здесь она выбрасывает его клюшку. Символично. Сильно. По-женски. Она выбирала жизнь без него. В этом клипе был четкий подтекст, мы его обсуждали, это новая жизнь без обид и внутренних колебаний», — рассказала Анна фолловерам (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Напомним, сейчас Александр Фролов, как утверждают адвокаты певицы, претендует на часть квартиры исполнительницы. При этом сам спортсмен говорит об обратном — якобы он в этой истории только защищается. Впрочем, бывший официальный супруг Началовой Евгений Алдонин заявил, что он так и не получил четких ответов от хоккеиста насчет квартиры Юлии. Евгению это важно, поскольку недвижимость является весомой частью наследства его общей с Началовой дочери Веры. «Сегодня в Никулинский суд мы передали документ — свидетельство о ее смерти. Страшно звучит. Суды приостановлены. На полгода. До вступления в права наследования... мир и покой, мнимый мир и покой. Они наступили. Хотя бы на полгода», — продолжила Анна Исаева свой пост.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press, Instagram
Видео: Youtube.com / Юлия Началова