«Символично, сильно, по-женски»: менеджер Началовой рассказала о ее последнем клипе, посвященном Фролову

Несколько лет назад Юлия Началова (ушедшая из жизни в марте этого года) встречалась с хоккеистом Александром Фроловым. Расставание было непростым для артистки, и позже, по мнению ее PR-менеджера Анны Исаевой, певица посвятила экс-возлюбленному песню «Я выбираю», на который сняла очень символичный клип. Видео со съемок Исаева выложила накануне в свой микроблог.

«Главная идея песни — Ее выбор. Она хотела делать то, что считала правильным. Этот кусочек видео посвящен хоккеисту. Здесь она выбрасывает его клюшку. Символично. Сильно. По-женски. Она выбирала жизнь без него. В этом клипе был четкий подтекст, мы его обсуждали, это новая жизнь без обид и внутренних колебаний», — рассказала Анна фолловерам (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).