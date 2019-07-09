«Симпатичный мойщик»: жена Олега Газманова похвасталась горячим танцем в его исполнении

Олег и Марина Газмановы вместе более 20 лет. И до сих пор в их отношениях есть место романтике.
«Заехала помыть машину, а здесь такой симпатичный мойщик! Забрать с собой?», — шутит супруга музыканта, публикуя видеозапись его соблазнительного танца.
«Какого парня нашла за 10 евро) Ух! Огонь! #Италия #вечныйромантик #любовь #житьтакжить», — восхищается она.
«Как романтично)», «Стриптиз от собственного мужа...)))это прикольно!!!», «Забирайте, Мариночка, забирайте! Парень-то, действительно, огонь», «Так красноречиво зазывает, пританцовывает и пальчиком манит😎😄 Забрать без сомнений», «Олег супер 👏! Такой позитивчик», «Пример для подражания», «Какие вы молодцы», — обсуждают подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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