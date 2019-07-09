«Симпатичный мойщик»: жена Олега Газманова похвасталась горячим танцем в его исполнении

Олег и Марина Газмановы вместе более 20 лет. И до сих пор в их отношениях есть место романтике.

«Заехала помыть машину, а здесь такой симпатичный мойщик! Забрать с собой?», — шутит супруга музыканта, публикуя видеозапись его соблазнительного танца.