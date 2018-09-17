«Шикарная женщина, но мы не вместе»: итальянский миллионер прокомментировал расставание с 60-летней Шэрон Стоун

Возлюбленный Шэрон Стоун почти годился ей в сыновья, но актрису это совершенно не смущало: ее и Анджело Боффу видели на нескольких мероприятиях и на отдыхе в самых романтичных уголках планеты. Однако сказке пришел конец — о расставании со звездой сообщил сам Анджело в интервью одному из зарубежных телеканалов.
«Шэрон — потрясающе красивая, как внешне, так и внутренне. Она шикарная женщина, но, увы, мы не вместе уже где-то пару месяцев», — признался синьор Боффа.
Напомним, что Шэрон Стоун была замужем дважды — с 1984 по 1987 годы за сценаристом Майклом Гринбургом, с 1998 по 2004 год за редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бронштейном. Сейчас она сама воспитывает троих сыновей — 17-летнего Роэна, 12-летнего Лэрда и 11-летнего Куинна.
Фото: Lisa O'Connor, Panoramic, Faye Sadou/AdMedia, Regina Wagner, Jonathan Alcorn / Global Look Press, Instagram