«Шикарная женщина, но мы не вместе»: итальянский миллионер прокомментировал расставание с 60-летней Шэрон Стоун

Возлюбленный Шэрон Стоун почти годился ей в сыновья, но актрису это совершенно не смущало: ее и Анджело Боффу видели на нескольких мероприятиях и на отдыхе в самых романтичных уголках планеты. Однако сказке пришел конец — о расставании со звездой сообщил сам Анджело в интервью одному из зарубежных телеканалов.

«Шэрон — потрясающе красивая, как внешне, так и внутренне. Она шикарная женщина, но, увы, мы не вместе уже где-то пару месяцев», — признался синьор Боффа.