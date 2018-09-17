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«Шикарная женщина, но мы не вместе»: итальянский миллионер прокомментировал расставание с 60-летней Шэрон Стоун

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Шэрон Стоун

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41-летний Анджело Боффа рассказал о разрыве с голливудской дивой Шэрон Стоун, которая старше его на 19 лет.

Возлюбленный Шэрон Стоун почти годился ей в сыновья, но актрису это совершенно не смущало: ее и Анджело Боффу видели на нескольких мероприятиях и на отдыхе в самых романтичных уголках планеты. Однако сказке пришел конец — о расставании со звездой сообщил сам Анджело в интервью одному из зарубежных телеканалов.

«Шэрон — потрясающе красивая, как внешне, так и внутренне. Она шикарная женщина, но, увы, мы не вместе уже где-то пару месяцев», — признался синьор Боффа.

Напомним, что Шэрон Стоун была замужем дважды — с 1984 по 1987 годы за сценаристом Майклом Гринбургом, с 1998 по 2004 год за редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бронштейном. Сейчас она сама воспитывает троих сыновей — 17-летнего Роэна, 12-летнего Лэрда и 11-летнего Куинна.

Фото: Lisa O'Connor, Panoramic, Faye Sadou/AdMedia, Regina Wagner, Jonathan Alcorn / Global Look Press, Instagram

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