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Щенок, надутые губы и смешные позы: Бузова показала пародию на беременную Костенко

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Ольга Бузова все еще пытается уколоть побольнее свою вечную соперницу Анастасию Костенко.

Певица Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым уже больше года назад, но звезда по-прежнему помнит о пережитой боли и при каждом удобном случае пытается задеть новую жену спортсмена Анастасию Костенко.

Сегодня в Instagram Stories Ольги появились снимки с щенком лабрадора — причем она повторила позы и манеры своей соперницы. Дело в том, что Анастасия и Дмитрий недавно завели такого же щенка, и Ольга прокомментировала тогда, что собиралась сделать то же самое с экс-возлюбленным, но он предпочел подарить питомца другой.

Ранее в одном из интервью Бузова жестко высказалась в адрес новой супруги Дмитрия Тарасова. Звезда назвала ее «какой-то женщиной из Ростова».

Фото: Instagram

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