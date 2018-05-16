Щенок, надутые губы и смешные позы: Бузова показала пародию на беременную Костенко

Сегодня в Instagram Stories Ольги появились снимки с щенком лабрадора — причем она повторила позы и манеры своей соперницы. Дело в том, что Анастасия и Дмитрий недавно завели такого же щенка, и Ольга прокомментировала тогда, что собиралась сделать то же самое с экс-возлюбленным, но он предпочел подарить питомца другой.

Ранее в одном из интервью Бузова жестко высказалась в адрес новой супруги Дмитрия Тарасова. Звезда назвала ее «какой-то женщиной из Ростова».

Фото: Instagram