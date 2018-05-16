«Шах и мат, Настя»: первая и нынешняя жена Дмитрия Тарасова поссорились из-за его дочери

Затем Оксана, опубликовав собственную фотографию в микроблоге, подписала ее таким коротким рассказом: «Однажды ко льву пришла собака и вызвала его на бой. Но лев даже не обратил на нее внимания. Тогда собака заявила: — Если ты не будешь со мной драться, я пойду и расскажу всем своим друзьям, что лев меня боится! На что лев ответил: — Пусть лучше меня осудят за трусость собаки, чем будут презирать львы за то, что я сражаюсь с собаками. Мораль: Знай себе цену» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.— прим. ред.).

Подписчики Тарасовой сделали вывод, что этим постом Оксана поставила на место Анастасию. «Подстебнула, так подстебнула!) Обожаю вас, Оксана)», «Как тонко и профессионально вы ровняете с землей всяких мисок... мосек?￰», «Шах Мат этой Костенко!!! Она действительно собака-шавка», «Ах какая мудрая женщина. Шавки должны знать свое место». Сам Дмитрий пока никак не отреагировал на жесткий выпад Оксаны или же предпочел не вмешиваться.

Фото: Instagram