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«Шах и мат, Настя»: первая и нынешняя жена Дмитрия Тарасова поссорились из-за его дочери

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Интернет-пользователи считают, что между Оксаной Тарасовой и Анастасией Костенко разгорелся нешуточный конфликт.

Все началось с того, что недавно Оксана Тарасова, первая супруга футболиста Дмитрия Тарасова, сообщила о том, что их общая 9-летняя дочь Ангелина решила попробовать себя в модельном бизнесе.

А вскоре нынешняя жена спортсмена, модель Анастасия Костенко (которая, к слову, скоро родит ему вторую дочку), написала пост в Instagram Stories, в котором осудила родителей, отдающих наследников в мир моды и бесконечных съемок, а также фотографов детей, которые прибегают к фотошопу и прочим эффектам.

Итак, теперь у нас с Ангелиной Дмитриевной совместный аккаунт. Мне часто задают вопросы, чем она занимается, увлекается. Прилагаю все силы, чтобы дать дочери достойное образование и воспитание. Девочка должна разбираться в искусстве, развивать фантазию и творческие навыки, поэтому Лина постигает основы акварельной живописи и витражное мастерство в Академии акварели и изящных искусств имени С. Андрияки (витражи всегда были моей стастью, которая передалась и дочке). Кроме того, для формирования гармоничной личности необходима физическая составляющая. Спорт оказывает колоссальное влияние на формирование характера. Два года Ангелина профессионально обучалась катанию на горных лыжах, ездила на сборы, достигла успехов, но, как выяснилось, экстрим это не ее (стиль катания "здравствуй, Куршавель"😂). Сейчас она занимается волейболом в школе олимпийского резерва (благо рост позволяет). Недавно решила попробовать себя в модельной индустрии. По началу, я относилась к этому скептически. Наталья Водянова одна, а быть очередной посредственностью ни к чему. Впоследствии выяснилось, что дочку любит камера и у нее действительно хорошо получается. Разумеется, я не рассматриваю модельный бизнес, как профессию. Это приятное и интересное хобби. Что касается учебы, оценки 5 и 4, слонность к литературе (хотя, я без труда разбиралась в физике и математике). В дальнейшем основополагающим для Ангелины ставлю изучение иностранных языков.

Публикация от Оxana & Angelina Tarasova (@taras2686)

Затем Оксана, опубликовав собственную фотографию в микроблоге, подписала ее таким коротким рассказом: «Однажды ко льву пришла собака и вызвала его на бой. Но лев даже не обратил на нее внимания. Тогда собака заявила: — Если ты не будешь со мной драться, я пойду и расскажу всем своим друзьям, что лев меня боится! На что лев ответил: — Пусть лучше меня осудят за трусость собаки, чем будут презирать львы за то, что я сражаюсь с собаками. Мораль: Знай себе цену» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.— прим. ред.).

Подписчики Тарасовой сделали вывод, что этим постом Оксана поставила на место Анастасию. «Подстебнула, так подстебнула!) Обожаю вас, Оксана)», «Как тонко и профессионально вы ровняете с землей всяких мисок... мосек?￰», «Шах Мат этой Костенко!!! Она действительно собака-шавка», «Ах какая мудрая женщина. Шавки должны знать свое место». Сам Дмитрий пока никак не отреагировал на жесткий выпад Оксаны или же предпочел не вмешиваться.

Фото: Instagram

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