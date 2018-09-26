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Шайя ЛаБаф ушел от жены ради экс-невесты Роберта Паттинсона

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Шайя ЛаБаф

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32-летний актер Шайя ЛаБаф бросил 24-летнюю жену Мию Гот после двух лет брака, поскольку… влюбился в 30-летнюю певицу Талию Барнетт, известную как FKA twigs.

Не так давно американского актера, звезду «Трансформеров» Шайю ЛаБафа стали все чаще видеть в компании британской певицы и танцовщицы Талии Барнетт (в музыкальном мире известной под псевдонимом FKA twigs). Многие подумали, что молодые люди просто дружат, поскольку Шайя женат на актрисе Мии Гот, однако на днях выяснилось, что Шайя и Талия встречаются.

Источник, близкий к мисс Барнетт, подтвердил британскому порталу Daily Mail, что у нее страстный роман с актером и он уже ушел от жены, переехав в ее особняк в Лондоне.

Шайя был женат всего два года, и эти отношения были более чем бурными — говорят, знаменитость не раз поднимал руку на супругу. Кроме того, у ЛаБафа несколько раз были проблемы с законом из-за зависимости от алкоголя.

В свою очередь, Талия рассталась с женихом, звездой «сумеречной» саги Робертом Паттинсоном, в прошлом году. Говорят, пара не выдержала испытания отношениями на дистанции.

Фото: Nils Jorgensen, imago stock&people, Igor Vidyashev, Marcus Golejewski, Isabelle Vautier, Ray Tang, JSTREETSTYLE, Christopher Smith/AdMedia, Nancy Kaszerman, Daniel DeSlover / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Sia, FKA twigs

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