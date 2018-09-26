Шайя ЛаБаф ушел от жены ради экс-невесты Роберта Паттинсона

Не так давно американского актера, звезду «Трансформеров» Шайю ЛаБафа стали все чаще видеть в компании британской певицы и танцовщицы Талии Барнетт (в музыкальном мире известной под псевдонимом FKA twigs). Многие подумали, что молодые люди просто дружат, поскольку Шайя женат на актрисе Мии Гот, однако на днях выяснилось, что Шайя и Талия встречаются.

Источник, близкий к мисс Барнетт, подтвердил британскому порталу Daily Mail, что у нее страстный роман с актером и он уже ушел от жены, переехав в ее особняк в Лондоне.