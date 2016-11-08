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Сестра Билана рассекретила его давний роман с Андреевой

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Дима Билан и Инна Андреева
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По словам родственницы Димы Билана в новом интервью, певец уже много лет встречается с моделью и тренером по йоге.

Недавно Дима Билан опубликовал в своем Instagram фото с симпатичной брюнеткой, незнакомой широкой публике. Фанаты певца сразу начали строить догадки и решили, что это новая девушка артиста. Оказалось, что пара знакома уже 10 лет — об этом «Комсомольской правде» рассказала сестра Димы Елена Белан-Зимина.

«Инна Андреева уже давно находится рядом с Димой. Наверное, уже более десяти лет. Она все эти годы была в его ближайшем кругу. Хотя она далека от шоу-бизнеса — Инна занимается йогой и лишь изредка участвует в фотосессиях в качестве модели», — заявила Елена.

Родственница Билана дала понять, что у певца и Андреевой не просто дружеские отношения, однако под венец свою избранницу Дима вести не собирается. «Ой, мы уже устали уговаривать Диму жениться! Говорит, что его пока и так все устраивает», — сообщила Елена Белан-Зимина в том же интервью.

Фото: Instagram

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