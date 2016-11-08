Сестра Билана рассекретила его давний роман с Андреевой

Родственница Билана дала понять, что у певца и Андреевой не просто дружеские отношения, однако под венец свою избранницу Дима вести не собирается. «Ой, мы уже устали уговаривать Диму жениться! Говорит, что его пока и так все устраивает», — сообщила Елена Белан-Зимина в том же интервью.

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