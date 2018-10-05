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Сергей Зверев-младший узнал о биологическом отце и обрел брата

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Зверев-младший

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25-летний приемный сын известного стилиста Сергея Зверева продолжил поиски настоящих родителей.

Еще в детстве сын Сергея Зверева Сергей-младший узнал от бабушки, что был усыновлен стилистом. А недавно он решил найти биологических родителей и обратился за помощью к экспертам Первого канала. Редакторы и продюсеры шоу «На самом деле» обнаружили родную маму Сергея, Викторию Парфенову, проведя ДНК-экспертизу.

На днях Сергей вновь появился в студии проекта, чтобы узнать правду о своем биологическом отце. Виктория неохотно призналась, что ее... изнасиловал знакомый родственницы, к которой она однажды пришла в гости. «Это был человек, которого я не помню, не помню его имени. Прошло действительно почти 26 лет, и все это было не по моему желанию. Я все сразу забыла в тот же день. Нас оставили вдвоем, и в тот момент все произошло, насильно. Я не хочу это вспоминать», — заявила Парфенова.

Шепелев пригласил в студию предполагаемого родственника Сергея-младшего — Евгения Бердоносова. Он рассказал, что его отца зовут Андрей Юрьевич, но его уже нет в живых. По словам молодого человека, о папе он вспоминает только с теплотой. Шепелев отметил, что был проведен ДНК-тест, чтобы проверить наличие родства между Зверевым-младшим и Бердоносовым. «Ты должен знать, куда приводят мечты. Ты пришел в эту студию с просьбой найти твоего отца. Ты его нашел. Он на этих кадрах. А перед тобой твой единокровный брат», — произнес ведущий, изучив результаты экспертизы. После этого Евгений обнял своего новоиспеченного родственника Сергея Зверева-младшего.

Фото и видео: Vk.com, Instagram

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