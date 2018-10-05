Сергей Зверев-младший узнал о биологическом отце и обрел брата

Еще в детстве сын Сергея Зверева Сергей-младший узнал от бабушки, что был усыновлен стилистом. А недавно он решил найти биологических родителей и обратился за помощью к экспертам Первого канала. Редакторы и продюсеры шоу «На самом деле» обнаружили родную маму Сергея, Викторию Парфенову, проведя ДНК-экспертизу.

На днях Сергей вновь появился в студии проекта, чтобы узнать правду о своем биологическом отце. Виктория неохотно призналась, что ее... изнасиловал знакомый родственницы, к которой она однажды пришла в гости. «Это был человек, которого я не помню, не помню его имени. Прошло действительно почти 26 лет, и все это было не по моему желанию. Я все сразу забыла в тот же день. Нас оставили вдвоем, и в тот момент все произошло, насильно. Я не хочу это вспоминать», — заявила Парфенова.