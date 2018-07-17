Сергей Зверев-младший наконец нашел свою биологическую мать

Не так давно Сергей Зверев-младший обратился к Дмитрию Шепелеву с просьбой о помощи. Еще в детстве бабушка сообщила ему, что отец, стилист Сергей Зверев, является ему не родным, а приемным. С тех пор Сергей-младший пытался найти настоящих родителей, но безрезультатно — поэтому он решил заручиться поддержкой коллег единственного отца, которого знал. При этом молодой человек считает, что звездный папа обиделся на него за этот поступок и не отвечает на звонки и сообщения.

В итоге после нескольких неудачных ДНК-тестов Сергей все-таки нашел родную маму. В недавнем выпуске шоу «На самом деле» Дмитрий Шепелев объявил: «Вероятность того, что женщина, которая находится за кулисами, является твоей мамой, составляет 99,9%».