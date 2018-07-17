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Сергей Зверев-младший наконец нашел свою биологическую мать

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Зверев-младший

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25-летний приемный сын известного стилиста и шоумена Сергея Зверева обрел новую родню.

Не так давно Сергей Зверев-младший обратился к Дмитрию Шепелеву с просьбой о помощи. Еще в детстве бабушка сообщила ему, что отец, стилист Сергей Зверев, является ему не родным, а приемным. С тех пор Сергей-младший пытался найти настоящих родителей, но безрезультатно — поэтому он решил заручиться поддержкой коллег единственного отца, которого знал. При этом молодой человек считает, что звездный папа обиделся на него за этот поступок и не отвечает на звонки и сообщения.

В итоге после нескольких неудачных ДНК-тестов Сергей все-таки нашел родную маму. В недавнем выпуске шоу «На самом деле» Дмитрий Шепелев объявил: «Вероятность того, что женщина, которая находится за кулисами, является твоей мамой, составляет 99,9%».

Впрочем, женщина постеснялась показываться на публике, а Дмитрий назвал лишь ее имя — Виктория. Напомним, несколько лет назад Сергей отказался от гламурной жизни. Молодой человек переехал в подмосковную Коломну, женился во второй раз и устроился работать программистом. «Я его давно отпустил: теперь он волен жить так, как хочет», — подчеркул в одном из интервью Сергей Зверев-старший.

Фото: Instagram, Vk.com

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