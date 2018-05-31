Сергей Шнуров резко высказался о причинах развода с женой

Мужчина уверен: после расставания он вскоре встретит новую любовь, которая будет восхищаться его стихами. «Женщин много — Я один», — отметил поэт.

Ранее одна из бывших коллег Сергея Шнурова предположила, что причиной его развода стал алкоголизм.

Матильда Шнурова не комментирует ситуацию.

Фото: instagram