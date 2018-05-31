Сергей Шнуров резко высказался о причинах развода с женой

«Муз бывало, и немало. Светских, полусветских львиц. И крутило и ломало. Ниццы брал я для девиц! Что семейные мне узы? Шнур не завязать узлом. Выпьешь, так вообще все музы. Трезвым — предложений лом. Я любил на всю катушку! Все возьми, — я все отдам! И бросал свою я тушку, В ноги очень многих дам», — написал он в блоге.
Мужчина уверен: после расставания он вскоре встретит новую любовь, которая будет восхищаться его стихами. «Женщин много — Я один», — отметил поэт.
Ранее одна из бывших коллег Сергея Шнурова предположила, что причиной его развода стал алкоголизм.
Матильда Шнурова не комментирует ситуацию.
Фото: instagram