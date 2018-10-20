logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Семья начинается с первого взгляда»: Оксана Федорова рассказала о непростом пути к личному счастью

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Фото из Instagram Оксаны Федоровой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Успешная телеведущая и модель долгое время не могла встретить свою половинку.

Недюжинная популярность пришла к Оксане Федоровой после победы в конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2002». Несмотря на повышенное внимание представителей противоположного пола, красавица-брюнетка долгое время была одна. В свежем выпуске программы «Когда все дома» Оксана откровенно рассказала о пути к личному счастью.

Вера в Бога помогла Федоровой обрести душевную гармонию, а своего избранника — сотрудника администрации Президента РФ Андрея Бородина — Оксана называет «вымоленным»: «До встречи с Андреем я молилась полтора года. Просила человека по судьбе. Он сам нашел меня, увидел по телевизору и сразу понял, что мы пойдем по жизни вместе. Но ему нужно было увидеть глаза, встретиться. Наш общий продюсер организовал встречу в одном из ресторанов по работе. Мы не сразу стали встречаться, но душа еще тогда ответила: «Это он». И Андрей говорил потом, что все понял, для него это был только вопрос времени. Семья начинается с этого первого взгляда. Потом уже это обставляется традициями, играется свадьба».

Супруги женаты больше восьми лет, воспитывают двоих детей — шестилетнего Федора и пятилетнюю Елизавету. Оксана рассказала, что ее супруг особое внимание уделяет физическому развитию наследников: «У нас папа очень спортивный человек. Он мастер спорта по боксу, кмс по конькобежному спорту. Когда он приходит домой с работы, у всех нас уже должна быть выполнена норма по упражнениям. Первый его вопрос: «Спортом занимались? Сколько раз отжались?». Сын Федя сейчас стал заниматься хоккеем, также активно готовится к школе. Лиза тоже занимается фигурным катанием, балетом и очень любит сольфеджио».

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я училась жить заново»: Ирина Понаровская рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась почти от всего имущества
«Это счастье, что у меня получился один ребенок»: Ирина Понаровская показала взрослого сына и маленьких внуков
«Довели моего беззащитного светлячка»: Ветлицкая пожаловалась на травлю своей 14-летней дочери в испанской школе
63-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 26-летней возлюбленной
Татьяна Навка честно ответила на вопрос о пластике, вызванный новыми фотографиями
25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V