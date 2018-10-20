«Семья начинается с первого взгляда»: Оксана Федорова рассказала о непростом пути к личному счастью

Недюжинная популярность пришла к Оксане Федоровой после победы в конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2002». Несмотря на повышенное внимание представителей противоположного пола, красавица-брюнетка долгое время была одна. В свежем выпуске программы «Когда все дома» Оксана откровенно рассказала о пути к личному счастью.

Вера в Бога помогла Федоровой обрести душевную гармонию, а своего избранника — сотрудника администрации Президента РФ Андрея Бородина — Оксана называет «вымоленным»: «До встречи с Андреем я молилась полтора года. Просила человека по судьбе. Он сам нашел меня, увидел по телевизору и сразу понял, что мы пойдем по жизни вместе. Но ему нужно было увидеть глаза, встретиться. Наш общий продюсер организовал встречу в одном из ресторанов по работе. Мы не сразу стали встречаться, но душа еще тогда ответила: «Это он». И Андрей говорил потом, что все понял, для него это был только вопрос времени. Семья начинается с этого первого взгляда. Потом уже это обставляется традициями, играется свадьба».