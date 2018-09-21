«Семья — это последние люди, кому я позвоню»: Настасья Самбурская объяснила, почему не хочет общаться с родителями

31-летняя актриса Настасья Самбурская в немногочисленных интервью неохотно делится подробностями своей жизни. В недавнем откровенном разговоре с Ириной Шихман для ее Youtube-канала «А поговорить?» звезда сериала «Универ» вспомнила о том, что пережила в детстве. «Меня били, и я злилась. Когда я выпендривалась, то били еще сильнее. Однажды я пошла вечером с друзьями, не пила, не общалась с мальчиками, так отец начал меня бить, когда я вернулась. Он бил меня, а я молчала. Когда я поняла, что уже не могу, издала какой-то звук, и он перестал», — рассказала Самбурская о рукоприкладстве отца. Также актриса отметила, что ее мама не вмешивалась в «воспитательный процесс», проводимый отцом: «Я поехала в деревню к подружке, отравилась. Не смогла приехать на электричке, приехала на следующий день. Отец сказал что-то сделать по хозяйству, но я присела и уснула — сутки не спала же, плохо было. Вдруг я просыпаюсь, а он по коленкам бьет меня ремнем за то, что я сразу не побежала делать, а уснула. Мать при этом все это видела».
Актриса призналась, что, будучи юной, она пыталась наладить отношения в семье, однако все попытки оказались тщетны. «Они меня не любили, и я плачу им тем же», — отмечает Настасья, рассказывая о редких попытках родственников связаться с ней. По словам актрисы, она пользуется возможностью выбирать людей, с которыми ей хочется общаться. Увы, родственники не входят в круг близких людей Самбурской: «Семья — это последние люди, кому я позвоню». Настасья также затронула тему своего брака с Кириллом Дыцевичем — актриса отметила, что не хочет распространяться о том, почему у нее произошел разлад с бывшим супругом, поскольку не хочет портить ему жизнь. На вопрос Ирины о новом замужестве Самбурская отшутилась: «Нет, я не хочу замуж, я туда уже сходила. Больше не хочу».
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: instagram
Видео: YouTube