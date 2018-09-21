«Семья — это последние люди, кому я позвоню»: Настасья Самбурская объяснила, почему не хочет общаться с родителями

31-летняя актриса Настасья Самбурская в немногочисленных интервью неохотно делится подробностями своей жизни. В недавнем откровенном разговоре с Ириной Шихман для ее Youtube-канала «А поговорить?» звезда сериала «Универ» вспомнила о том, что пережила в детстве. «Меня били, и я злилась. Когда я выпендривалась, то били еще сильнее. Однажды я пошла вечером с друзьями, не пила, не общалась с мальчиками, так отец начал меня бить, когда я вернулась. Он бил меня, а я молчала. Когда я поняла, что уже не могу, издала какой-то звук, и он перестал», — рассказала Самбурская о рукоприкладстве отца. Также актриса отметила, что ее мама не вмешивалась в «воспитательный процесс», проводимый отцом: «Я поехала в деревню к подружке, отравилась. Не смогла приехать на электричке, приехала на следующий день. Отец сказал что-то сделать по хозяйству, но я присела и уснула — сутки не спала же, плохо было. Вдруг я просыпаюсь, а он по коленкам бьет меня ремнем за то, что я сразу не побежала делать, а уснула. Мать при этом все это видела».