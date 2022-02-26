Какие «недостатки» в женщине мужчинам особенно нравятся

Оказалось, что многие мужчины обращают мало внимания на растяжки, шрамы от кесарева сечения или морщинки. Также многих вполне устраивают округлые формы, небольшой животик, лишний жирок на боках. Если у вас хороший аппетит, этого тоже не надо стесняться. Мужчинам часто нравится, чтобы у женщины было здоровое отношение к еде. Они ценят таких гораздо больше сторонниц нездоровых диет. Больше половины мужчин предпочитают видеть на девушке обычный комплект нижнего белья. Это освобождает их самих от комплексов и ощущения, что нужно подарить девушке праздник в постели.