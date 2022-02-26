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Какие «недостатки» в женщине мужчинам особенно нравятся

Женщины привыкли считать, что чем лучше они выглядят, тем больше нравятся мужчинам. Однако, так ли это? Семейный психологи консультант по межличностным отношениям Елена Кузнецова рассказала, что у мужчин есть свои любимые женские «изъяны», которые заставляют их по-настоящему влюбляться.
Какие «недостатки» в женщине мужчинам особенно нравятся

Многие мужчины отмечают, что им важно отсутствие макияжа. Большое количество косметики мешает касаться кожи и целовать избранниц. Правда, приходят мужчины к этому не сразу — многим нужно до такого «дорасти». Растрепанные волосы и некоторая небрежность в прическе также находятся в почете у мужчин. А вот уложенные в сложную конструкцию или залитые лаком волосы вызывают у них опасения. Также многим мужчинам нравится смотреть на ножки своих избранниц. Многие считают очень важным наличие у женщин красивого педикюра. А отсутствие обуви делает девушку более нежной и беззащитной в глазах мужчин.

Оказалось, что многие мужчины обращают мало внимания на растяжки, шрамы от кесарева сечения или морщинки. Также многих вполне устраивают округлые формы, небольшой животик, лишний жирок на боках. Если у вас хороший аппетит, этого тоже не надо стесняться. Мужчинам часто нравится, чтобы у женщины было здоровое отношение к еде. Они ценят таких гораздо больше сторонниц нездоровых диет. Больше половины мужчин предпочитают видеть на девушке обычный комплект нижнего белья. Это освобождает их самих от комплексов и ощущения, что нужно подарить девушке праздник в постели.

Фото и видео: /pixabay.com/

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