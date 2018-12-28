Семейное застолье и погоня до лифта: в Сети появились новые подробности ссоры Башарова с женой, после которой он сломал ей нос

А сегодня, 28 декабря, один из врачей рассказал корреспонденту РИА «ФАН» некоторые подробности произошедшего между Маратом и Елизаветой. Ссылаясь на слова матери Елизаветы, врач сообщил, что у Башаровых было праздничное застолье, после которого мужчина напал на жену в лифте около двух часов ночи, когда она убегала от него с 2-летним сыном Марселем.

Теперь Елизавете потребуется ринопластика, поскольку перелом вышел сложный. При этом пока неизвестно, будет ли она подавать на развод. Марат Башаров также сохраняет молчание. Passion.ru следит за развитием ситуации.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda, Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press