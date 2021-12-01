Семейная пара передумала разводиться и осталась должна адвокатам больше 7 млн рублей
Бракоразводный процесс затянулся на полтора года. Этот период они прожили отдельно, что позволило пересмотреть отношения и осознать ошибку, пишет Indepented.
В результате пара передумала расставаться и приняла решение снова сойтись. Однако услуги, оказанные адвокатами по делу о разводе, аннулировать невозможно. В связи с этим Бриттани сообщила в ролике о возникшем долге перед специалистами, который составил 100 тысяч долларов.
@brittanyjade___
Our happily ever after is paying off a divorce we never got. 😆❤️ But for the record, We ALMOST have (my side) of it paid off! 👏😊♬ original sound - THANK YOU FOR 10K❤️🎉
Несмотря на произошедшее, влюбленные еще раз провели свадебную церемонию. Конечно, возвращение любви обошлось им в круглую сумму, но молодожены не отчаиваются и относятся к этой ситуации с юмором. «Наше счастливое будущее оплачено разводом, которого мы так документально и не получили», — говорит пара.
Фото: freepik.com