Семейная пара передумала разводиться и осталась должна адвокатам больше 7 млн рублей

Бракоразводный процесс затянулся на полтора года. Этот период они прожили отдельно, что позволило пересмотреть отношения и осознать ошибку, пишет Indepented.

В результате пара передумала расставаться и приняла решение снова сойтись. Однако услуги, оказанные адвокатами по делу о разводе, аннулировать невозможно. В связи с этим Бриттани сообщила в ролике о возникшем долге перед специалистами, который составил 100 тысяч долларов.