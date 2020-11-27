Сексолог удивил ответом на вопрос, как долго должен длиться секс

По словам эксперта, все люди иногда задаются вопросом, удовлетворяет ли их половая жизнь или нет. В основном все хотят знать, хороши ли они в этом деле. «Один из часто возникающих вопросов: как долго должен длиться половой акт? Час или 20 минут? Пять минут — это мало или достаточно?», — говорит специалист.

По словам Джесс, нет никаких жестких правил относительно того, как долго может длиться секс. Он просто должен доставлять удовольствие обеим сторонам.