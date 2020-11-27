Сексолог удивил ответом на вопрос, как долго должен длиться секс
По словам эксперта, все люди иногда задаются вопросом, удовлетворяет ли их половая жизнь или нет. В основном все хотят знать, хороши ли они в этом деле. «Один из часто возникающих вопросов: как долго должен длиться половой акт? Час или 20 минут? Пять минут — это мало или достаточно?», — говорит специалист.
По словам Джесс, нет никаких жестких правил относительно того, как долго может длиться секс. Он просто должен доставлять удовольствие обеим сторонам.
«Секс начинается с момента глубоко поцелуя до момента, когда вы решаете закончить — часто в точке кульминации (если кульминация достигнута), но большинство людей используют слово "секс" для описания точки, в которой случается проникновение, — поделилась Уайлд. — Продолжительность может зависеть от ряда факторов: общего состояния здоровья, генитальной чувствительности, сексуального опыта».
Джесс добавила, что секс не всегда заканчивается оргазмом, но он должен прекращаться, когда пара чувствует удовлетворение или теряет интерес к процессу. «Важно помнить, что долгий секс — необязательно хороший. Особенно, если один из вас готов к завершению интимного момента. Как только кто-то из вас думает: "Я больше не хочу", надо финишировать», — резюмировала сексолог.
Фото: pixabay.com
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