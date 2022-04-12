Отношения Сегодня в 15:00 1 мин. a A

Топ-7 секретов мудрой женщины: как правильно себя вести в отношениях

Идеальных отношений не бывает, о создать счастливый и гармоничный союз вполне реально. Только для этого должны стараться оба партнера. Если говорить о женщинах, то на их плечи ложатся следующие задачи: найти понимание с любимым и создать крепкую связь. Тогда надо следовать правилам, которых придерживаются умные представительницы прекрасного пола.