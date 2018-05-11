«Сегодня 55»: в день рождения Меладзе Брежнева поделилась чувственным фото с ним

Сегодня композитору и продюсеру Константину Шотаевичу Меладзе исполнилось 55 лет. Его поспешили поздравить друзья и родные, в том числе, разумеется, и супруга Вера Брежнева.

Певица не стала писать длинное послание в микроблоге, а решила опубликовать редкое и очень красивое фото с мужем. «Сегодня 55», — так подписала снимок Вера.