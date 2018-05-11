«Сегодня 55»: в день рождения Меладзе Брежнева поделилась чувственным фото с ним

Сегодня композитору и продюсеру Константину Шотаевичу Меладзе исполнилось 55 лет. Его поспешили поздравить друзья и родные, в том числе, разумеется, и супруга Вера Брежнева.
Певица не стала писать длинное послание в микроблоге, а решила опубликовать редкое и очень красивое фото с мужем. «Сегодня 55», — так подписала снимок Вера.
Поклонники с удовольствием присоединились к поздравлениям именнинику: «Поздравляю от всей души желаю любви вам с супругом на долгие годы жизни», «Поздравляем Вас, здоровья, долгих лет и шедевральных хитов», «От всей души счастья и успехов во всем!!!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram