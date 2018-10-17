«Счастье любит тишину»: Татьяна Навка нежно поздравила Дмитрия Пескова и показала редкое фото с ним

Сегодня супруг 43-летней фигуристки Татьяны Навки Дмитрий Песков празднует день рождения. В честь этого события спортсменка опубликовала в своем блоге нежную совместную фотографию с ним. «Не гадайте на любовь, если счастливы глаза... Не гадайте на любовь, все решают небеса... Спасибо, что ты у меня есть, что у нас есть чудесная дочка, что у нас есть Мы. Я всегда рядом с тобой», — написала Татьяна, сопроводив пост хештегом #счастьелюбиттишину.