«Счастье любит тишину»: Татьяна Навка нежно поздравила Дмитрия Пескова и показала редкое фото с ним

Сегодня супруг 43-летней фигуристки Татьяны Навки Дмитрий Песков празднует день рождения. В честь этого события спортсменка опубликовала в своем блоге нежную совместную фотографию с ним. «Не гадайте на любовь, если счастливы глаза... Не гадайте на любовь, все решают небеса... Спасибо, что ты у меня есть, что у нас есть чудесная дочка, что у нас есть Мы. Я всегда рядом с тобой», — написала Татьяна, сопроводив пост хештегом #счастьелюбиттишину.
На совместных снимках часто можно заметить, с каким трепетом Татьяна смотрит на своего мужа, какой юной и беззаботной выглядит рядом с ним.
Татьяна и Дмитрий познакомились в 2010 году. Спустя два года, после романа со спортсменкой, политик оформил развод со своей второй по счету супругой Екатериной Солоцинской. В 2014 году у пары родилась дочь Надя. Свадьбу сыграли спустя год в Сочи.
Фото: globallookpress, instagram