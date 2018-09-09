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Сати Казанова рассказала о семейной жизни с итальянцем

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Сати Казановой

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Певица и ее супруг отметили первую годовщину брака.

Роман певицы Сати Казановой и фотографа Стефано Тиоццо развивался с невероятной скоростью и настоящей итальянской страстью. Супруги познакомились 7 сентября 2016 года, а спустя ровно год узаконили свои отношения и четырежды отпраздновали свадьбу. На днях пара отметила первую годовщину брака и в честь ситцевой свадьбы супруги поделились шуточным бумеранг-роликом, который, по их признанию, полностью отражает их семейный быт. «Вчера нам исполнился год 🤵🏻 💞 👰🏻 Годовщина одна из четырех наших свадеб, если точнее🤪 мы долго обсуждали, какую же дату нам отмечать...🤔 решили остановиться на первой. Ведь именно 7 сентября мы познакомились и спустя год расписались ✍️ ✍️ Муж пошутил, что на картинке изображена реальность любого брака: мол, неважно, женат ли ты на звезде или нет, если ты оставишь носки в неположенном месте, жди скалки и скандала 🤣🤣 Кроме шуток: это был лучший год в моей жизни. Ты - лучший подарок от Бога», — подписала видео Сати.

Стоит отметить, что в течение года часто появлялись слухи не только об интересном положении певицы, но и о проблемах в отношениях пары и их грядущем разводе. Долгое время Сати и Стефано воздерживались от комментариев, однако специально для подписчиков Instagram супруги записали видео, в котором попросили не верить сплетням.

Фото: instagram

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