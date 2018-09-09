Сати Казанова рассказала о семейной жизни с итальянцем

Роман певицы Сати Казановой и фотографа Стефано Тиоццо развивался с невероятной скоростью и настоящей итальянской страстью. Супруги познакомились 7 сентября 2016 года, а спустя ровно год узаконили свои отношения и четырежды отпраздновали свадьбу. На днях пара отметила первую годовщину брака и в честь ситцевой свадьбы супруги поделились шуточным бумеранг-роликом, который, по их признанию, полностью отражает их семейный быт. «Вчера нам исполнился год 🤵🏻 💞 👰🏻 Годовщина одна из четырех наших свадеб, если точнее🤪 мы долго обсуждали, какую же дату нам отмечать...🤔 решили остановиться на первой. Ведь именно 7 сентября мы познакомились и спустя год расписались ✍️ ✍️ Муж пошутил, что на картинке изображена реальность любого брака: мол, неважно, женат ли ты на звезде или нет, если ты оставишь носки в неположенном месте, жди скалки и скандала 🤣🤣 Кроме шуток: это был лучший год в моей жизни. Ты - лучший подарок от Бога», — подписала видео Сати.