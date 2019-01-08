Саша Савельева резко высказалась о своей предполагаемой дружбе с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова не раз жаловалась, что в шоу-бизнесе у нее нет друзей — кто-то завидует, кто-то просто недолюбливает, а кто-то равнодушен к успехам молодой телеведущей и певицы. На днях от дружбы с Ольгой открестилась и участница группы «Фабрика» Саша Савельева.

Дело в том, что в Сети появилась информация о том, что блондинка якобы недавно тепло отозвалась о знакомстве с Бузовой. Разумеется, поклонники тут же принялись обсуждать эти отношения, а журналисты попытались выяснить у самой Савельевой, действительно ли она дружит с исполнительницей.