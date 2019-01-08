Саша Савельева резко высказалась о своей предполагаемой дружбе с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова не раз жаловалась, что в шоу-бизнесе у нее нет друзей — кто-то завидует, кто-то просто недолюбливает, а кто-то равнодушен к успехам молодой телеведущей и певицы. На днях от дружбы с Ольгой открестилась и участница группы «Фабрика» Саша Савельева.
Дело в том, что в Сети появилась информация о том, что блондинка якобы недавно тепло отозвалась о знакомстве с Бузовой. Разумеется, поклонники тут же принялись обсуждать эти отношения, а журналисты попытались выяснить у самой Савельевой, действительно ли она дружит с исполнительницей.
«Вранье, что бы там ни было написано!» — цитирует Сашу Савельеву портал 7days.ru. При этом певица решила не уточнять, что же на самом деле связывает ее с Ольгой Бузовой и знакомы ли они вообще.
Поговаривают, что такие странные перепады настроения у Саши могут быть связаны с ее долгожданной первой беременностью. Девушке действительно все сложнее скрывать округлившийся живот, хотя эту радостную новость она пока тоже не комментирует. Напомним, Савельева уже 8 лет живет в браке с актером Кириллом Сафоновым.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram