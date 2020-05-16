Саша Савельева поделилась забавным снимком с мужем: «Амазон и его амазонка»

36-летняя певица Саша Савельева счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым уже более десяти лет. Пара не скрывает своих чувств, и в блоге актрисы часто можно увидеть неожиданные и, порой, забавные совместные снимки. «Амазон и его амазонка», — подписала экс-«фабрикантка» кадр, сделанный во время отдыха.