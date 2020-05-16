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Саша Савельева поделилась забавным снимком с мужем: «Амазон и его амазонка»

Певица продолжает разбирать семейные фотоархивы.

36-летняя певица Саша Савельева счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым уже более десяти лет. Пара не скрывает своих чувств, и в блоге актрисы часто можно увидеть неожиданные и, порой, забавные совместные снимки. «Амазон и его амазонка», — подписала экс-«фабрикантка» кадр, сделанный во время отдыха.

«Какие же вы классные», «🔥🔥🔥», «Шикарное фото!!!Столько энергии и энергетики!», «Моана и Мауи)))», «Классссссс», «Шикарная пара», «Самые 👍👍👍!!!» — восхищаются фолловеры.

Напомним, в 2019 году у Саши Савельевой и Кирилла Сафонова родился долгожданный сын, которого назвали Леоном в честь дедушки по папиной линии.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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