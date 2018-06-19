Саша Cавельева поздравила мужа с юбилеем откровенной фотографией

Сегодня актер Кирилл Сафонов празднует мини-юбилей: ему исполняется 45 лет. В честь этого события любимая супруга опубликовала в своем блоге нежное семейное фото и обратилась к мужу.

«Любимый! Каждый год я тебе говорю, что все только начинается! Это ведь правда! Каждый год — новый, со своими возможностями и приятными сюрпризами! Здоровья тебе крепчайшего, пусть с тобой всегда будут твои близкие! Я желаю тебе не разочаровываться в людях, вернее пусть происходящее не разочаровывает тебя. Ведь ты знаешь, что твоя семья рядом. У тебя есть любимое дело- пусть оно всегда приносит удовольствие. Очень хочу увидеть побольше твоих фильмов, зная эти идеи — получится даже лучше чем ты себе представляешь! Пусть все осуществится! Люблю! #кириллсафонов #45 #юбилей», — написала она.