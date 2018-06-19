Саша Cавельева поздравила мужа с юбилеем откровенной фотографией

Сегодня актер Кирилл Сафонов празднует мини-юбилей: ему исполняется 45 лет. В честь этого события любимая супруга опубликовала в своем блоге нежное семейное фото и обратилась к мужу.
«Любимый! Каждый год я тебе говорю, что все только начинается! Это ведь правда! Каждый год — новый, со своими возможностями и приятными сюрпризами! Здоровья тебе крепчайшего, пусть с тобой всегда будут твои близкие! Я желаю тебе не разочаровываться в людях, вернее пусть происходящее не разочаровывает тебя. Ведь ты знаешь, что твоя семья рядом. У тебя есть любимое дело- пусть оно всегда приносит удовольствие. Очень хочу увидеть побольше твоих фильмов, зная эти идеи — получится даже лучше чем ты себе представляешь! Пусть все осуществится! Люблю! #кириллсафонов #45 #юбилей», — написала она.
Отмечать праздник пара планирует в кругу друзей, в формате спонтанной вечеринки. Для всех причастных звезда оставила открытое письмо:
Кирилл просил вам передать: «Важно! По формату. Это будет самое серьезное празднование Дня рождения, и самая несерьезная и разгильдяйская творческая встреча. Времени на подготовку нет(!), буду импровизировать. Ну, за исключением просмотра фильма, разумеется. Лучше на такси - будем отмечать! Всем peace!» ps Если вы ещё не получили пригласительный на ДР- творческий вечер @kirill_safonov пройдите по ссылке в моем профиле или следите за Сториз 🤩
Подписчики блога певицы отметили, что саша и Кирилл — очень гармоничная пара.
присоединяемся к поздравлениям и желаем всего самого лучшего!
Фото: instagram