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«Самое большое разочарование в жизни»: Наталья Рудова рассказала о разводе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Натальи Рудовой

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Актриса удивила поклонников откровенной записью в Instagram.

Наталья Рудова — одна из самых скрытных звезд. Как призналась актриса, она может быть открыта только в коробочке под названием телевизор: «Я играю на пережитых чувствах, выворачивая чувства, которые испытывала, наизнанку».

Пост, опубликованный в Instagram блондинки несколько часов назад, немало удивил ее поклонников. Рудова рассказала подписчикам о том, когда впервые было разбито ее сердце. Оказалось, это случилось более двадцати лет назад, когда родители актрисы приняли решение развестись: «Мне было 12 лет, мои родители развелись, я потеряла папу на долгие года. Это было самое большое разочарование в моей жизни. Я до сих пор от этого не оправилась. Прошло много лет, прежде чем мы смогли найти общий язык, прошло много лет, прежде чем я смогла найти в себе силы приехать к нему, и начать наши отношения заново. Когда я стала взрослой, поняла, чего мне так не хватало все это время. Мне не хватало его, потому что он это и есть Я, я-копия Папы, мы одинаковые, мы как близнецы с разницей в возрасте».

«Я не виню своих родителей в том, что они расстались. В этой жизни они сами делают свой выбор, у них на это были веские причины. Я их очень люблю. И лишь хочу сказать о том, что нам всем было больно, мне множество раз, но я хочу сказать, что сколько бы раз моё сердце не разбивалось, я все равно храню в себе любовь. Я стараюсь быть открытой для этого Мира. Если мы перестаем верить, надеется, и любить, зачем мы здесь? Зачем нам тогда жизнь? Не вините никого своих неудачах, только вы ответственны за вашу жизнь. Все можно исправить. Все мы можем быть любимы и любить. Ведь это нужно каждому. Это только наш выбор, быть или не быть... Быть!» — заключила Наталья.

А вы согласны с Натальей Рудовой?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

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