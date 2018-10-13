«Самое большое разочарование в жизни»: Наталья Рудова рассказала о разводе

Наталья Рудова — одна из самых скрытных звезд. Как призналась актриса, она может быть открыта только в коробочке под названием телевизор: «Я играю на пережитых чувствах, выворачивая чувства, которые испытывала, наизнанку».

Пост, опубликованный в Instagram блондинки несколько часов назад, немало удивил ее поклонников. Рудова рассказала подписчикам о том, когда впервые было разбито ее сердце. Оказалось, это случилось более двадцати лет назад, когда родители актрисы приняли решение развестись: «Мне было 12 лет, мои родители развелись, я потеряла папу на долгие года. Это было самое большое разочарование в моей жизни. Я до сих пор от этого не оправилась. Прошло много лет, прежде чем мы смогли найти общий язык, прошло много лет, прежде чем я смогла найти в себе силы приехать к нему, и начать наши отношения заново. Когда я стала взрослой, поняла, чего мне так не хватало все это время. Мне не хватало его, потому что он это и есть Я, я-копия Папы, мы одинаковые, мы как близнецы с разницей в возрасте».