Самодостаточная или покорная: по каким критериям выбирают жен разные типы мужчин

Кроме того, существует еще 4 критерия, на которые мужчины обращают внимание. В первую очередь женщина должна быть привлекательной, ухоженной и опрятной. Встречают, как говорится, по одежке. Тем не менее необходимо естественной и внешне, и внутренне — мало кому нравится фальшь.

Плюс ко всему наиболее интересны оказываются самодостаточные дамы, которые знают себе цену, общаются с мужчиной на равных, добиваются поставленных целей и прочее. В то же время важно окружать партнера любовью и теплом. Домой хочется идти только в том случае, когда там ждет понимающая жена, которая выслушает, поддержит, а не станет «пилить».

Также определить, какая особа подойдет мужчине, возможно по его типажу. Так, характеристика «мужчина-подросток» свойственна тем, кто еще не созрел и не состоялся как личность. Такому человеку будут интересны яркие и молодые женщины, положительно влияющие на его чувство собственного достоинства. Для зрелых представителей сильного пола важна не внешность, а чувство спокойствия, комфорта рядом с дамой сердца. Еще она должна быть хорошей хозяйкой и одновременно заниматься любимым делом. Последний тип интересуют партнерские отношения, в которых у мужчины и женщины есть общие интересы, увлечения, цели, стремления. В таком союзе каждый чувствует поддержку и тыл, который создает любимый человек, пишет rsute.