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«С тобой не соскучишься»: Игорь Николаев поделился нежными фото и видео в честь 9-й годовщины брака с Юлией Проскуряковой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

Фото: Instagram Игоря Николаева

59-летний Игорь Николаев поздравил 37-летнюю Юлию Проскурякову с годовщиной.

9 лет назад, 23 сентября 2010 года, в Тверском ЗАГСе г.Москвы, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали мужем и женой. Свидетелями на их свадьбе стали Игорь Крутой и Наталья Подольская — давние друзья молодоженов. Фото и видео из семейного архива, которыми поделился глава семьи, очаровали поклонников пары.

«Под аккомпанемент моего друга Игоря Крутого (блестящее исполнение марша Мендельсона на загсовском пианино) мы стали мужем и женой! Моя Юлечка, люблю тебя, спасибо за Веронику, спасибо за любовь, спасибо за увлекательное совместное путешествие по жизни! С тобой не соскучишься! Пусть все твои творческие планы и мечты реализуются! Счастья тебе! Счастья нашей большой семье! Ну а Свадьба состоялась 25-го », — написал артист.

«"Не могу без тебя" — эта песня была написана мною осенью 2006 года, а осенью 2010-го мы стали мужем и женой!!! С годовщиной нас», — ответила на поздравления его супруга.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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