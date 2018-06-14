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«С ним я как нежный цветок»: Сати Казанова призналась в романе с женатым миллиардером

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сати Казанова

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35-летняя Сати Казанова стала героиней шоу «Секрет на миллион» и откровенно поговорила о своей личной жизни с ведущей Лерой Кудрявцевой.

До замужества Сати Казанова вела достаточно закрытый образ жизни и, как правило, не раскрывала имена возлюбленных. Многие поклонники и не догадывались, что у певицы был страстный роман… с женатым мужчиной.

«Я так любила его, так трепетала перед ним, что даже не находила в себе силы закатить истерику. С ним я была, как нежный цветок, окружена заботой и вниманием. Хотя он был не свободен, всегда, да и сейчас женат», — поделилась Казанова в эфире шоу «Секрет на миллион».

Звезда откровенно рассказала, что принимала от бойфренда (имени мужчины она, разумеется, не назвала) роскошные подарки — например, сейчас она живет в пентхаусе в центре Москвы, ключи от которого преподнес ей именно он.

Нынешний возлюбленный Сати — ее супруг Стефано Тиоццо — также появился в студии программы и заявил, что в самом скором времени они с женой планируют стать родителями. «Очень хотим дочь», — признался итальянский фотограф.

Фото: Instagram

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