«С ним я как нежный цветок»: Сати Казанова призналась в романе с женатым миллиардером

До замужества Сати Казанова вела достаточно закрытый образ жизни и, как правило, не раскрывала имена возлюбленных. Многие поклонники и не догадывались, что у певицы был страстный роман… с женатым мужчиной.

«Я так любила его, так трепетала перед ним, что даже не находила в себе силы закатить истерику. С ним я была, как нежный цветок, окружена заботой и вниманием. Хотя он был не свободен, всегда, да и сейчас женат», — поделилась Казанова в эфире шоу «Секрет на миллион».