«С днем рождения, моя Альбинушка!!!»: Меладзе нежно поздравил Джанабаеву с юбилеем

Известная певица, экс-участница популярной группы и супруга Валерия Меладзе – Альбина Джанабаева – отмечает 40-летие. По этому поводу в своем Instagram она опубликовала трогательное детское фото с родителями.

«Поздравляю!!! У вас Девочка», - подписала она ретро-снимок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).