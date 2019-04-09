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«С днем рождения, моя Альбинушка!!!»: Меладзе нежно поздравил Джанабаеву с юбилеем

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я выбрал вместо рекламы.
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Снимок опубликовал Валерий Меладзе

Фото: Instagram
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Бывшая солистка «ВИА Гры» принимает поздравления с 40-летием.

Известная певица, экс-участница популярной группы и супруга Валерия Меладзе – Альбина Джанабаева – отмечает 40-летие. По этому поводу в своем Instagram она опубликовала трогательное детское фото с родителями.

«Поздравляю!!! У вас Девочка», - подписала она ретро-снимок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Одним из первых певицу поздравил муж – Валерий Меладзе. На своей странице он опубликовал фотографию супруги и нежное послание: «С днем рождения, моя Альбинушка!!!». Фото Альбины, которое, судя по непринужденной обстановке и позе, делал сам Меладзе, за пару часов лайкнули десятки тысяч человек.

Трогательные слова написала коллега Альбины – певица Зара: «Альбина, дорогая, с Днем Рождения! Счастья, здоровья, любви и вдохновения!!!!». К ней присоединилась бывшая участница «ВИА Гры» Надежда Мейхер-Грановская, Игорь Николаев, Вячеслав Бодолика и другие известные артисты.

Кстати, меньше месяца назад Джанабаева поделилась с подписчиками еще одной архивной записью - видео 1998 года. Так актриса и певица поздравила друзей и коллег с Днем театра. Видеоролик содержит показ дипломного спектакля «Директор театра» Моцарта в Гнесинке. На сцене есть и третьекурсница Альбина, которую, правда, с трудом можно узнать.

Совместными фото с мужем и двумя сыновьями артистка делится крайне редко. Впрочем, Instagram Меладзе также заполнен фотографиями самого артиста, съемками бэкстэйджа и снимками с коллегами.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Видео: Instagram

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