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«С днем рождения, Кошка»: Варум и Агутин нежно поздравили дочь Лизу с 20-летием

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Лиза Агутина

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Елизавета Агутина празднует юбилей.

На днях единственной общей дочери Анжелики Варум и Леонида Агутина, Лизе, исполнилось 20 лет. Разумеется, звездные родители не смогли не выложить фото и видео наследницы в свои микроблоги и не поздравить ее.

«С Днем рождения, Кошка! Пусть сбудется твоя самая заветная мечта! Знаю, что мир от этого только выиграет! Будь здорова и счастлива! Я всегда с тобой!» — так подписала снимок дочери Анжелика (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Ее супруг был более многословен: «Доченьке нашей 20 лет сегодня! Горжусь сильно! Нет, не тем, что талантливая. Так уж получилось. Не тем что умная и красивая. Это понятно. В маму. А тем, что рассудок не теряет! И все равно очень переживаю. Как будто прислушиваюсь, как дышит. Переживаю, зная, как это бывает не просто сопровождать по жизни свои собственные способности, свою творческую зависимость! Лети, девочка! Твори! Живи ярко! Не предавай свою сущность и, Дай Бог, твоя муза тебя не предаст. С Днем Рождения, любовь моя! Счастлив, что ты есть!».

Поклонники присоединились к поздравлениям девушке: «Пусть будет счастлива! А такими замечательными родителями ей можно только гордиться!», «Любовь и понимание в семье сильный заряд в будущем!!!», «Пусть удача и счастье не покидает ее», «С юбилеем вашей доченьки! Счастья ей неземного, любви огромной настоящей, успехов в творчестве».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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