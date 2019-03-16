«С чем вы в отношения пришли, с тем и уйдете»: Роза Сябитова высказалась о гражданском браке

«Женщина в гражданском браке считает, что она замужем. Мужчина — что он свободен. Запомните! Если вы просто живёте вместе, в случае разрыва, с чем вы в отношения пришли, с тем и уйдёте. Причём это касается и той ситуации, когда у вас общие дети. Если вы расписаны — прости, извини, дорогой, но будь любезен. Штамп защищает вас, защищает ваших детей и действительно меняет отношения мужчины к вам. Да, штамп не гарантия сохранения семьи. Но это уже совсем другая история», — подытожила Роза Сябитова.

А вы согласны с телеведущей?