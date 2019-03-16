«С чем вы в отношения пришли, с тем и уйдете»: Роза Сябитова высказалась о гражданском браке

В настоящее время все чаще пары предпочитают жить в гражданском браке, не связывая себя официальными узами. Главная телевизионная сваха России Роза Сябитова поделилась с подписчиками своим отношениям к институту гражданского брака: «Нужен ли штамп в паспорте? Сейчас среди молодёжи очень популярен так называемый, гражданский брак, или, простыми словами, — сожительство. А нужен ли вообще штамп? Дорогие мои — в обязательном порядке! Тем более для молоденьких девочек. Это ваша защита, ваша гарантия. И дело не в чувствах, не в попытке “удержать” мужчину, не в попытке изучить друг друга!»
«Женщина в гражданском браке считает, что она замужем. Мужчина — что он свободен. Запомните! Если вы просто живёте вместе, в случае разрыва, с чем вы в отношения пришли, с тем и уйдёте. Причём это касается и той ситуации, когда у вас общие дети. Если вы расписаны — прости, извини, дорогой, но будь любезен. Штамп защищает вас, защищает ваших детей и действительно меняет отношения мужчины к вам. Да, штамп не гарантия сохранения семьи. Но это уже совсем другая история», — подытожила Роза Сябитова.
А вы согласны с телеведущей?
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram