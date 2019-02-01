«Рвусь на британский флаг»: поклонники утешают Максима Виторгана в день годовщины брака с Ксенией Собчак

Шесть лет назад, 1 февраля, Ксения Собчак и Максим Виторган стали мужем и женой. Каждый год супруги нежно поздравляли друг друга с годовщиной, однако сегодня, похоже, решили проигнорировать эту традицию
«Рвусь на британский флаг. Дорого. Интим не предлагать. 5 минут пешком», — написал Максим Виторган в своем блоге и открыл комментарии, дав таким образом своим подписчикам выразить то, что они хотели бы сказать.
Комментарии не заставили себя ждать:
Вы такой крутой!!!!
Покупательница найдется... Удачи!
Ой, Максим, поберегите себя, чесн слово!
Черт! Реально жалко его! Он и правда, как загнанный волк- готов порвать "флажки" и душу...Максим, вам трудно, но это поойдет.. Вот, блин... Интим не предлагать... А я так хотела...)))
Готова побыть флагштоком,чего не помочь красивому мужчине,обращайтесь.Дорого,интим не предлагать
Фактура у вас конечно !!!!!!! 😘 вот бы каждый десятый был такой 😁
Вы классный 👍👏😘!!!!
Такими эмоциональными фото только на интим нарываться ) 👍🔥
Вы что) наоборот, ему повезло 😏 от лиха отвернуло....
Какой Вы достойный, немногословный и такой настоящий!
Макс, ну хорош же чертяка!! Такой опыт в жизни словил, теперь красотку какую нибудь и наслаждаться, про жизнь вам уже многое показали. Просто все. Не так много нужно. А гавкаться и рвать друг друга на части это удел других людей, не вас , зачем вам. Вы и так сильны родом и талантом, не разменивайтесь.
Макс, давай, вперёд! Встал, отряхнулся и дальше поскакал. Навстречу солнцу. Там — оно тебе и место.
Максим вы невероятно красивый мужчина, у вас все впереди....
Изменился, стал интересным
Похудел😊👍
Вы очень мне напоминаете внешне актера Криса Нота.🤷♀️🙌
Хорош мужчина) с возрастом краше и краше
Почти в любой ситуации спасает чувство юмора а вам его не занимать..
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram