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Роза Сябитова уверена, что замужество ее не украшает

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Розы Сябитовой

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Главная телевизионная сваха выступила с необычным заявлением.

56-летняя Роза Сабитова уверена, что годы, прожитые в браке, сильно испортили ее внешность. Именно об этом ведущая программы «Давай поженимся» рассказала своим подписчикам в Instagram, прикрепив необычный фотоколлаж: «Кому-то замужество идет, а мне, похоже нет. Я, до последнего замужества, и во время него. Разница ужасающая. Как вы думаете, в чем причина?».

Речь идет о втором браке Сябитовой — с 2008 по 2011 год она была замужем за Юрием Андреевым, с которым познакомилась на съемочной площадке «Давай поженимся».

«Роза, женщина цветет только в счастливом замужестве, когда ее холят и лелеят! А в остальных случаях, женщина вянет. Просто вам не повезло с мужем, вот и разница», «Не у всех счастье в замужестве, кто-то рожден для чего-то другого», «Ого.. действительно разница.. мужчины были не те.. возможно?», «Будучи замужем, полностью себя отдали мужу, семье. На себя не оставили НИ ЧЕ ГО !», «Дело не в замужестве, а в партнёре который рядом», — высказались многочисленные подписчики телеведущей.

Стоит отметить, что после развода со вторым супругом главная сваха страны сделала несколько пластических операций, которые позволяют ей выглядит намного моложе истинного возраста.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram

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