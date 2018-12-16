Роза Сябитова уверена, что замужество ее не украшает

56-летняя Роза Сабитова уверена, что годы, прожитые в браке, сильно испортили ее внешность. Именно об этом ведущая программы «Давай поженимся» рассказала своим подписчикам в Instagram, прикрепив необычный фотоколлаж: «Кому-то замужество идет, а мне, похоже нет. Я, до последнего замужества, и во время него. Разница ужасающая. Как вы думаете, в чем причина?».

Речь идет о втором браке Сябитовой — с 2008 по 2011 год она была замужем за Юрием Андреевым, с которым познакомилась на съемочной площадке «Давай поженимся».