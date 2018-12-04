Роза Сябитова о секрете крепкого брака: «Завтрак мужчине обязана готовить женщина. Или эту обязанность возьмет на себя другая»

Подписчики обсуждают совет. Кто-то согласен с Розой, а кто-то уверен, что завтрак для любимой может приготовить и мужчина.

«Какая ерунда про завтрак... Роза, прошу вас, опомнитесь, на дворе 21 век и женщина-работающий человек а не повар/посудомойка и уборщица. Обязанности в семье распределяются равномерно! (потому что как правило оба в семье работают)», «А что тогда должен делать мужчина по отношению к женщине ? И вообще зачем нужно удерживать мужчину?», «А чего это она в настоящем времени напоминает дочере о завтраке мужу? Мужа вообще то уже нет», «Как ты можешь давать советы, если сама без мужа и от дочки твоей муж сбежал», «И у сына любовь в два раза старше его», — пишут критики.

«А мне Вы нравитесь и советы ваши», «Роза, ты молодец», «Роза, смелая женщина! Не потеряла вкус к жизни! Удачи и процветания», — поддерживают телесваху поклонники.

На чьей стороне вы?

Фото: instagram

Текс: Роза Ветрова