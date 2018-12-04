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Роза Сябитова о секрете крепкого брака: «Завтрак мужчине обязана готовить женщина. Или эту обязанность возьмет на себя другая»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Розы Сябитовой

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56-летняя Роза Сябитова вспомнила совет своей бабушки.

«Мне в жизни повезло с мудрой бабушкой, которая часто наставляла: "Помни внуча, мужа надо хорошо кормить вечером, а утром отправлять на работу с пустыми яичками". Своей дочери, я еще напоминаю о том, что завтрак мужчине, ОБЯЗАНА готовить женщина. Не будешь это делать, быстро эту обязанность возьмет на себя другая», — написала она в блоге.

Подписчики обсуждают совет. Кто-то согласен с Розой, а кто-то уверен, что завтрак для любимой может приготовить и мужчина.

«Какая ерунда про завтрак... Роза, прошу вас, опомнитесь, на дворе 21 век и женщина-работающий человек а не повар/посудомойка и уборщица. Обязанности в семье распределяются равномерно! (потому что как правило оба в семье работают)», «А что тогда должен делать мужчина по отношению к женщине ? И вообще зачем нужно удерживать мужчину?», «А чего это она в настоящем времени напоминает дочере о завтраке мужу? Мужа вообще то уже нет», «Как ты можешь давать советы, если сама без мужа и от дочки твоей муж сбежал», «И у сына любовь в два раза старше его», — пишут критики.

«А мне Вы нравитесь и советы ваши», «Роза, ты молодец», «Роза, смелая женщина! Не потеряла вкус к жизни! Удачи и процветания», — поддерживают телесваху поклонники.

На чьей стороне вы?

Фото: instagram

Текс: Роза Ветрова

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